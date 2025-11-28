Bugün bir bedelsiz, bir temettü var (28 Kasım)

EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFOR)

Şirket SPK'dan yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Hak kullanım süreci bugün. Açıklama şöyle:

Şirketimizin 363.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 694.628.688 TL'sinin hisse senetleri ihraç primlerinden, 336.658.475,08 TL'sinin sermaye düzeltmesi olumlu farklarından ve 783.712.836,92 TL'sinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 2.178.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 1.815.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 25.11.2025 tarih ve 2025/60 sayılı SPK bülteninde yayınlanmıştır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 28.11.2025 tarihinde başlanacaktır.

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (GUNDG)

Şirket 3 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1538460 TL, net 0,1307691 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0435897 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Kasım, ödeme tarihi 2 Aralık.

