Kontrolmatik'ten dün KAP'a bedelli sermaye artırımına ilişkin tutar ve oran değişimine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre şirket yönetim kurulu yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Daha önce bu oran yüzde 300'dü. Dün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 27.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, 24.06.2025 tarihli KAP duyurusu ile paylaşılan %300 oranındaki bedelli sermaye artırımı başvurumuz %100 oranında bedelli sermaye artırımı olacak şekilde güncellenmiştir. Anılan Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirketimizin 4.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %100 oranında nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 650.000.000 TL artırılarak 1.300.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

Artırılan 650.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 650.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine,

650.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artışı kapsamında pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,

Bedelli sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine, Bedelli sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve rüçhan haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, karar verilmiştir.

Alınan yönetim kurulu kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.11.2025 tarihinde (bugün) başvuruda bulunulmuştur.