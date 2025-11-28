Oba Makarna'da bedelsiz tarihi belli oldu

Oba Makarna'dan yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 1 Aralık 2025. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü '' başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 3.5000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 2.397.108.795 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farkı hesabının sermayeye eklenmesi suretiyle %500 oranında artırılarak 479.421.759 TL' den 2.876.530.554 TL ‘ye çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan bedelsiz sermaye artırımı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.11.2025 tarihinde onaylanmış olup 2025/60 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.11.2025 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 01.12.2025 olarak belirlenmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.

