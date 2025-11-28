Babasının işlerini devraldı, sosyal medyada da paylaşım yapıyor: 'Zor iş diyorlar, zorluğunu seviyorum'

Baba Mehmet Kaya (56) ise kızına güvendiğini ve yaptığı işlerden memnun olduğunu ifade etti.

Kızının traktörü çok güzel kullandığını belirten Kaya, "Benim yapacağım işlerin çoğunu kızım yapar. Ben sadece bilmediği yerlerde destek veriyorum. Ben de babamın topraklarında kaldım. Çocukluğumdan bu yana kendim de çiftçiyim. Kızım da bu ata topraklarında çalıştığı için gurur duyuyorum." dedi.

Kaya, gençlere de tarımla uğraşmalarını ve çiftçilik yapmalarını tavsiye etti.