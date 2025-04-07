1 milyar TL yatırımla bin mağazaya ulaşacak

Bu yıl 13’üncü yaşını kutlayan ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco, büyüme ivmesini sürdürüyor. Büyük şehirlerin yanı sıra daha küçük ölçekli bölgelerde de varlığını artıran marka, son altı ayda geçekleştirdiği atılımla 386 mağazaya açarak 850 mağazaya ulaştı. Madame Coco, 2025 sonuna kadar yurtiçi ve yurtdışında bin mağaza hedefliyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve TÜİK verilerine göre perakende ve hazır giyimin ortalama büyümesinin yüzde 50 olduğuna, Madame Coco’nu ise geçen yılı 2023’e göre yüzde 190’lık büyüme oranı ile kapattığına dikkat çeken Madame Coco CEO’su Cem Cemal Işık, bu büyümenin altında markanın son yıllarda metrekarelerini büyütüp, mağaza deneyimini iyileştirmesinin yanı sıra ürün, kalite ve fiyat performansının etkili olduğunu söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.