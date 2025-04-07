ARA
DOLAR
38,00
0,01%
DOLAR
EURO
41,65
0,09%
EURO
GRAM ALTIN
3707,48
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
9361,20
-0,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

1 milyar TL yatırımla bin mağazaya ulaşacak

2024’ü yüzde 190 büyüme ile kapatan Madame Coco, bu yıl 1 milyar TL yatırım yapmayı ve bin mağazaya ulaşmayı hedefliyor. 2025’te Paris’ten Fildişi Sahilleri’ne kadar farklı coğrafyalara açılmayı planlayan şirket, Avrupa’da online tarafta büyüyecek.

07 Nisan 2025 | 14:33
1 milyar TL yatırımla bin mağazaya ulaşacak

Bu yıl 13’üncü yaşını kutlayan ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco, büyüme ivmesini sürdürüyor. Büyük şehirlerin yanı sıra daha küçük ölçekli bölgelerde de varlığını artıran marka, son altı ayda geçekleştirdiği atılımla 386 mağazaya açarak 850 mağazaya ulaştı. Madame Coco, 2025 sonuna kadar yurtiçi ve yurtdışında bin mağaza hedefliyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve TÜİK verilerine göre perakende ve hazır giyimin ortalama büyümesinin yüzde 50 olduğuna, Madame Coco’nu ise geçen yılı 2023’e göre yüzde 190’lık büyüme oranı ile kapattığına dikkat çeken Madame Coco CEO’su Cem Cemal Işık, bu büyümenin altında markanın son yıllarda metrekarelerini büyütüp, mağaza deneyimini iyileştirmesinin yanı sıra ürün, kalite ve fiyat performansının etkili olduğunu söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 3707,48 -0,08%
  • ALTIN ONS 3034,08 -0,11%
  • BIST 100 9361,2 -0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,69 1,75%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41893 -0,28987%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,35 1,9754%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0006 0,0129%
  • EURO/DOLAR 1,0959 -0,0087%
  • EURO/TURK LIRASI 41,647 0,0913%
  • STERLIN/DOLAR 1,2825 -0,0818%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL