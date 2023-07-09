Perakende medya reklam platformu GoWit, 1 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırım, şirketin Türkiye pazarında öncü konumunda güçlenmesine ve küresel olarak büyümesine katkı sağlayacak.

Türkiye’nin ilk perakende medya reklam platformunu geliştiren GoWit, 1 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Söz konusu yatırım turuna Esas Ventures, Alarko Ventures, APY Ventures ve Mindvest GSYF dahil oldu. Bu yatırım, şirketin Türkiye pazarında öncü konumunda güçlenmesi, diğer yandan küresel olarak büyümesi açısından büyük önem arz ediyor.

Geçtiğimiz yıl RMA (Retail Media Ads - Perakende Medya Reklamları) platformunu piyasaya süren GoWit, kısa süre içerisinde yerli ve global pazaryerleri ile partnerliklerini duyurmuştu.

GoWit RMA platformundan, pazaryerleri reklam alanlarını birlikte çalıştıkları markalara sunarken, markalar ise farklı kanallarda gösterilebilen reklam formatları, etkili kitle hedeflemeleri ile marka bilinirliğini, satışları ve genel reklam dönüşümlerini artırabiliyorlar.

Kişisel reklamlar ve çok kanallı müşteri erişimi üzerine geliştirdiği çözümlerle, reklam verenlere kapsamlı bir reklam platformu sağlayan girişim, tüm dünyada hızla gelişen ve değişen dijital reklamcılık sektörüne yeni bir soluk getiriyor.

LONDRA’DA OFİS AÇACAK

GoWit, online platformlarında gelişen müşteri potansiyelini değerlendirme ihtiyaçlarını karşılamak ve gitgide gelişen e-ticaret ekosisteminde reklam yerleşimlerinden gelir kaynağı sağlamak isteyen pazaryerlerine ulaşma misyonunda aktif olarak çalışmalarına ve iş birliklerine devam ediyor.

GoWit Kurucu Ortağı ve CEO’su Emrah Adsan, şöyle konuşuyor: “GoWit, kurulduğu ilk günden bu yana, reklamcılık ekosistemini değiştirmeye ve daha demokratik bir hale getirmeye odaklandı.

RMA ürünümüzü piyasaya sürdükten sonra hem ülkemizde hem de dünya genelinde oldukça bilinen şirketlerle anlaşma imzalamamız, üstüne bu yatırımı almamız hedeflediğimiz çalışmaları daha hızlı yürütebilmemiz adına oldukça önemli.

Bu süreçte, kapsamlı bir reklam platformuna ihtiyaç duyulduğunu açıkça gördük ve ürün-pazar uyumunu yakalayabildik.” GoWit, yakın zamanda Londra’daki ofisini açarak mevcut piyasa koşullarından da global perspektifte yararlanarak, perakende medyanın sunduğu imkanı birçok pazaryeri ve marka ile buluşturmayı planlıyor.