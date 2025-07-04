10'u aşkın ülkede 1.000 MW'lik yatırım hedefliyor

CALL Energy, Türkiye’de 9 adet depolamalı güneş enerjisi santrali ile toplam 346 MWe gücünde önlisansa sahip. Bu projelerden ikisi 2026’da devreye alınacak şekilde saha kurulumuna hazırlanıyor. Ayrıca, Aras Nehri üzerinde 32 MWe kurulu güce sahip dört hidroelektrik santral projesinin de izin süreçleri tamamlanmak üzere.

Yurt dışında ise Romanya ve İtalya’da faaliyette olan 32,6 MWp kurulu güce sahip santrallere ek olarak yapımı devam eden ve bu sene sonunda devreye girmesi planlanan iki farklı proje ile Romanya’daki kurulu gücünü 190MWp’in üzerinde çıkartmayı planlayan CALL Energy, 4 kıta ve 10 ülkede toplam 1500 MW’ı aşkın büyüklüğündeki portföy ile proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu portföyden yatırım aşamasına taşınacaklar ile birlikte CALL Energy’nin işletmedeki kurulu gücü 2030 senesinde 1.000 MW’ın üzerine çıkacak.

‘Artık sadece yatırım yapmak yetmiyor’

CALL Energy’e mayıs ayı sonunda CEO olarak atanan enerji sektörünün deneyimli ismi CALL Energy CEO’su Sacit Akbaş, “Bugün sadece yatırım yapmak yetmiyor. Değişen iklim koşulları, azalan teşvik mekanizmaları ve değişken enerji fiyatları gibi parametreler bizi farklı kurgulara yönlendiriyor” dedi.

Akbaş, hedeflerini şöyle anlattı: “CALL Energy olarak, bu dönüşümün ön saflarında yer almak ve yatırımlarımızı daha verimli, entegre ve sürdürülebilir modellerle hayata geçirmek için yola çıktık. Enerji sektöründe klasik yatırım anlayışının ötesine geçmemiz ve santrallerimizi depolama sistemlerinin de entegrasyonu ile en verimli şekilde işletmemiz gerekiyor.

Biz de bu hedefle sadece bir yatırım şirketi değil aynı zamanda varlık yönetimini de önceleyen bir enerji platformu olarak global büyümemizi sürdüreceğiz.”

Enerji sektörü dönüşüyor

Akbaş, Türkiye’de sektörün yenilenebilir enerji yatırımlarıyla büyüdüğüne dikkat çekiyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları toplam kurulu gücün %60’ına ulaşırken, 2024 yılında hayata geçen yeni kurulumların %95’ten fazlası bu alanda gerçekleşti. Akbaş’a göre CALL Energy, enerji depolama entegrasyonu, yerinde üretim çözümleri ve varlık yönetimi modelleriyle bu dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sunmaya hazırlanıyor.

YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız ise yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: “YEO çatısı altındaki CALL Energy, dünyanın farklı coğrafyalarında iş yapma kabiliyetiyle global bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

YEO Teknoloji olarak artık sadece Türkiye’de değil global ölçekte enerji dönüşümüne liderlik eden bir şirketiz. Gerçekleştirdiğimiz projeler, mühendislik gücümüz ve yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğimizi ortaya koyuyor. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda büyük ölçekli projelere imza atmaya devam edeceğiz.

Hedefimiz, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla dünyayı daha temiz bir hale getirmek ve Türkiye’nin küresel arenadaki temsilcisi olmak.”

Gelişmiş enerji depolama çözümlerinden, elektrik şebekelerine, yüksek voltaj trafo merkezleri, yenilenebilir enerji santralleri, endüstriyel, ticari tesisler ve hanelerin enerji dönüşümünden hidrojene kadar farklı alanlarda projeler yürüten YEO Teknoloji, 3 kıtada ve 30’dan fazla ülkede 400’den fazla proje tamamladı.