100 milyon TL’lik yatırım fonu kurdu

Portföy büyüklüğü toplam 500 milyon TL’ye ulaşan Insha Ventures, şu ana kadarki süreçte bünyesinde bulunan her biri farklı alanda hizmet veren sekiz fintek markasının büyüme, satış, pazarlama ve operasyon gibi süreçlerine yatırım yaptı.

Bu yılın ilk yarısında Insha Ventures bünyesinde hayata geçen dijital senet uygulaması Semosis’i şirketleştirdiklerini söyleyen Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, “Semosis artık yoluna bağımsız bir şirket olarak devam ediyor. Henüz kendi bünyemizde yer almayan bir girişime yatırım yapmadık ancak yatırım yapmayı planladığımız, radarımızda olan girişimler var” diyor.

Bu yıl içerisinde üç farklı girişime, yaklaşık olarak 35 milyon TL tutarında yatırım yapmayı hedeflediklerini ifade eden Bayansar, önümüzdeki yıl, bu yılın tamamında yapacakları yatırımların iki katı yatırım yapmayı planladıklarını sözlerine ekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.