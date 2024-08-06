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100 milyon TL’lik yatırım fonu kurdu

Albaraka Türk’ün fintek girişim kurucusu olarak faaliyet gösteren Insha Ventures, yatırım fonu kurdu. Albaraka Portföy ile kurulan Insha GSYF, 100 milyon TL büyüklüğe sahip. Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, "Bünyemiz dışında radarımızda olan girişimler var" diyor.

06 Ağustos 2024 | 09:33
100 milyon TL’lik yatırım fonu kurdu

Portföy büyüklüğü toplam 500 milyon TL’ye ulaşan Insha Ventures, şu ana kadarki süreçte bünyesinde bulunan her biri farklı alanda hizmet veren sekiz fintek markasının büyüme, satış, pazarlama ve operasyon gibi süreçlerine yatırım yaptı.

Bu yılın ilk yarısında Insha Ventures bünyesinde hayata geçen dijital senet uygulaması Semosis’i şirketleştirdiklerini söyleyen Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, “Semosis artık yoluna bağımsız bir şirket olarak devam ediyor. Henüz kendi bünyemizde yer almayan bir girişime yatırım yapmadık ancak yatırım yapmayı planladığımız, radarımızda olan girişimler var” diyor.

Bu yıl içerisinde üç farklı girişime, yaklaşık olarak 35 milyon TL tutarında yatırım yapmayı hedeflediklerini ifade eden Bayansar, önümüzdeki yıl, bu yılın tamamında yapacakları yatırımların iki katı yatırım yapmayı planladıklarını sözlerine ekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Buffett hisselerini azaltmıştı... Yüzde 5 düştü
S&P 500 ve Dow Jones'ta 2022'den beri en kötü gün
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Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var
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