100 milyonuncu yolculuğa sürüyor

Türkiye'deki ilk dijital taksi uygulaması BiTaksi, 15 kente ulaştı. Bu yıl sonuna kadar Anadolu'daki şehirleri eklemeyi ve sisteme 15 binden fazla sürücünün kaydolmasını hedeflediklerini söyleyen BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, "Bu yıl 100 milyonuncu yolculuğa ulaşmayı hedefliyoruz" diyor.



İstanbul'da 18 bin 395 adet taksi bulunuyor. Bununla birlikte, ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi 2022 yılı kasım ayında UKOME'de onayladı. Dolayısıyla bu yıl bu sayıya ek olarak 2 bin 125 taksinin daha İstanbul'da yola çıkması bekleniyor.

İstanbul'da her gün 1 milyondan fazla taksi yolculuğu yapılıyor ve karşılanamayan taleple birlikte bu sayının çok üzerinde bir potansiyel ve ihtiyaç var. Türkiye'deki ilk dijital taksi uygulaması BiTaksi, kronik hale gelen taksi bulma sorunu için önemli bir rol üstleniyor.

BiTaksi, 2022 yılında 200 milyondan fazla kez açıldı, 2,5 milyon kez indirildi. 2023 yılında ise 10'uncu yılına giren BiTaksi, bu zamana kadar geçen süreçte 10 milyondan fazla indirildi.

ANADOLU'DA BÜYÜYECEK

İstanbul'daki her dört taksiden üçü BiTaksi sürücüsü haline geldi. Türkiye genelinde 15 kente ulaşan BiTaksi, bu yıl sonuna kadar Anadolu'daki şehirleri sistemine eklemeyi ve sisteme 15 binden fazla sürücünün kaydolmasını hedefliyor.

2023 yılında toplamda 100 milyonuncu yolculuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, "İstanbul'da uzun yıllar sonra ilk kez geçen yıl bin yeni taksi hizmete girmişti.

Bu yıl ise 2 bin 125 taksi daha hizmete girecek. Biz de teknolojimiz sayesinde, taksi sayısındaki artış oranının daha üzerinde bir verimle insanların taksiye daha kolay ulaşmasını sağlayacağız" diyor.

LİSANS ALAN İLK ŞİRKET

İstanbul'da taksi hizmetini çevrimiçi uygulamalar ile vermek isteyen şirketlerin, UKOME'de alınan yeni karar gereği, İBB tarafından verilen 'Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı'nı alması gerekiyor. Bu lisansın ilk sahibi ise BiTaksi oldu.

Ulaşım çözümleri teknolojisi olarak hizmeti bu lisans kapsamında vermeye devam edeceklerini kaydeden Sancaklı, şöyle devam ediyor:

"İBB'nin yeni düzenlemesine göre; taksilerin, İBB tarafından verilen Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı almış olan en az bir mobil uygulama ile faaliyet göstermesi gerekiyor. İBB'nin de taksi hizmetinin daha verimli, teknolojik ve denetlenebilir olması yönünde attığı bu adımı çok değerli buluyoruz.

Bundan sonra sektörün lisanslı bir paydaşı olarak dijitalleşmenin yarattığı verim ve memnuniyeti artırmak üzere İBB ile iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Araç kiralama işine de girdi

Geçen yıl, dakikalık araç kiralama hizmeti olan GetirAraç’ı uygulamaya ekleyerek yeni bir ulaşım alternatifi sunduklarını ifade eden Sancaklı, bu hizmetin İstanbul ve İzmir’de faaliyette olduğunu belirtiyor.

GetirBiTaksi, GetirAraç, Siyah Taksi ve BiTaksiPOS gibi iş birliklerini ve yeni iş kollarını büyütmeye devam edeceklerini vurgulayan Sancaklı, “Yeni kentler için talep hem potansiyel kullanıcılarımızdan hem de sürücülerden geliyor. Getir uygulamasının içinde olmamızın sağladığı güç ile yeni şehirlere çok daha kolay ulaşabiliyoruz” diye konuşuyor.