13 milyon Euro'ya tesisi büyütecek

Belçika merkezli Puratos, Türkiye'deki yatırımlarını büyütüyor. 2021'de 5 milyon Euro yatırımla İzmir Tire'deki tesislerine taşınan şirket, 2024'te 13 milyon Euro yatırıma imza atacak. Puratos Genel Müdürü Bora Akın, "Bu tesisi 2025'de devreye alacağız" diyor.

23 Temmuz - 05 Ağustos 2023 tarihli sayıdan

Yaklaşık 100 yıl önce kurulan Belçika merkezli Purotas firması; ekmekçilik, pastacılık ve çikolata sektöründe dünyanın önde gelen tedarikçileri arasında yer alıyor. 10 binin üzerinde çalışanıyla, dünyada 65 tesisiyle 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

2022 yılında 2,5 milyar Euro global ciro elde eden şirket, organik ve inorganik büyüme stratejisiyle birlikte 2030 yılı için 5 milyar Euro ciro hedefi koymuş durumda.

Puratos için Türkiye, büyüme stratajisinde önemli bir pazar. Türkiye'ye 1987 yılında giren şirket, 2021 yılında İstanbul'daki tesislerini 33 bin metrekare arazi alarak 5 milyon Euro yatırımla İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıdı.

Şirket burada 68 bin metrekare daha yer alarak önümüzdeki yıl start vereceği 13 milyon Euro'luk yatırımla, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor.

TÜRKİYE PAZARI BÜYÜYOR

Puratos Türkiye Genel Müdürü Bora Akın, "Puratos'un dünyadaki en önemli pazarları, ABD, İspanya ve Fransa. Türkiye ise ilk 10 pazar arasında yer alıyor. Yeni yatırım Puratos'un büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip

olacak. Ortadoğu ve Afrika pazarına odaklanıldı.

Türkiye bir üretim merkezi olacak ve bölgeye ihracatta önemli rol oynayacak" diyor. Puratos'un 2,5 milyar Euro'luk cirosunun yaklaşık yüzde 4'ü olan 90 milyon Euro'nun Türkiye olarak elde edildiğini anlatan Akın, 2030 yılı içinde Purotos Türkiye olarak hedeflerinin 150 milyon Euro rakamına ulaşmak olduğunu kaydediyor. Akın, Türkiye'de satın almalarla değil, yatırımlarla büyüme hedeflerinin olduğunu da ifade ediyor.

İSTİHDAM ARTACAK

Türkiye'de organik büyümeyi tercih eden Puratos, 153 kişiyi istihdam ediyor. Bunun yaklaşık 100'ü fabrikada mavi yakalı olarak çalışıyor. Yeni yatırımla birlikte yaklaşık 50 kişi daha ilave istihdam edilecek. Türkiye, ekmek tüketiminde 126 kg ile dünyanın en çok ekmek tüketen ülkelerinden biri.

Yine Meksika ve ABD ekmek tüketiminde dikkat çeken ülkeler arasında. Puratos, özellikle ekşi maya konusunda dünyanın önde gelen firmalarından biri. Puratos Belçika merkeze, Trabzon Vakfıkebir, Uşak ve Bursa'dan ekşi maya örneklerini götürmüş durumda.

“EKMEKÇİLİK VE PASTACILIK OKULU AÇACAĞIZ"

Puratos faaliyet gösterdiği ülkelerde sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. 10 yıl önce Hindistan’da başlatılan fırıncılık okulu projesi bu yıl Türkiye’de de hayata geçirilecek. Ekmekçilik, pastacılık alanında okul açmak istediklerini anlatan Bora Akın, “Bu okullarla sektörün ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü sağlanacak. 14-18 yaş arasında, maddi gücü iyi olmayan, ailesine destek olabilecek, bu işe gönül verebilecek gençleri yetiştireceğiz.

İstanbul Sancaktepe’de bir meslek lisesinde ek bina yaparak bu öğretim yılında faaliyete başlayacağız. Eğitim süresi iki yıl olacak. Bu okulların Türkiye’deki sayısını artıracağız” diyor. İstanbul ve İzmir’de inovasyon merkezi olan şirket, Ankara’da yeni bir merkez daha açmak için çalışıyor.