130 milyon dolar yatırımla Adana'da enerji ve teknoloji kampüsü kuruyor

Uzun yıllardır araştırma-geliştirme ve inovasyon (Ar-Ge) departmanlarına yaptıkları yatırımlarla, transformatör sektöründeki teknolojik yenilikleri yakından takip ederek enerji alanında verimli üretim süreci ve kaliteli çözümler sunan Beta Enerji, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 35 bin metrekare kapalı, 30 bin metrekare açık olmak üzere toplamda 65 bin metrekare alanda yağlı ve kuru olmak üzere güç, dağıtım ve özel sargılı farklı tip güç ve gerilimlerde transformatör üretiyor.

Adana’daki fabrikanın yanı sıra Afrika’da Etiyopya’da transformatör üretim tesisi ve Uganda Kampala’da test laboratuvarı bulunan Beta Enerji’nin Avrupa merkezli lokasyonlarda ise Almanya ve Ukrayna’da yapılanmaları mevcut. Bugün, 6 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket; üretim kapasitesini, üretim alanını ve çalışan sayısını artırmayı hedefliyor.

KAMPÜS 130 BİN METREKARE BÜYÜKLÜKTE OLACAK

Mevcut üretim tesislerinin talepleri karşılayamaz hale geldiğini söyleyen Beta Enerji Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ünal, bu nedenle tek çatı altında, Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüsü için çalışmalara başladıklarını belirtiyor. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 130 milyon dolar ve 120 bin metrekare büyüklüğe sahip olan yeni kampüslerinin yapımına başlandığını ve etap etap tamamlanacağını ifade eden Ünal, “Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü; üretim tesisi yanında ülkemizdeki bilimin, teknolojinin, eğitimin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez merkezlerinden biri olacak. Bu yeni yatırımımızın en büyük özelliği, tüm üretim başlıklarının tek çatı altında toplanması ile birlikte, ülkemizin önemli sektörel akademilerinden biri misyonu ile hareket edecek olması” diyor.

Çukurova Üniversitesi başta olmak üzere bölge üniversitelerini de içerisine dahil ettikleri Beta Akademi programlarını duyurmaya başladıklarından da bahseden Ünal, “Bu doğrultuda Çukurova Üniversitesi Teknokent içerisine konuşlanan Ar-Ge ofisimizde, Beta’nın bilgisini, vizyonunu, hayallerini ve hedeflerini geleceğin yetenekleri ile paylaşarak, onlara yeni hayaller kurabilecekleri fiziki altyapı ve ortam ile bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayarak Beta’nın hayallerine ortak olma imkanı sağlayacağız” diye ekliyor.

2023 yılını döviz bazında yaklaşık yüzde 60 büyüyerek 90 milyon dolar ciro ile tamamlayan Beta Enerji, yeni yatırımlarıyla beraber her yıl yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme hedefi ile 2026 yılını 310 milyon dolar ciro ile tamamlamayı hedefliyor.

İHRACATTA YÜZDE 40 BÜYÜME HEDEFİ VAR

2024 yılı için ihracatta başta Avrupa kıtası olmak üzere döviz bazlı (USD) olarak yüzde 40’lara yakın bir büyüme hedefleri olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle devam ediyor : “Konvansiyonel enerji kaynaklarından alternatif enerji kaynaklarına geçiş ile birlikte enerji sektöründeki büyüme, elektrikli araçların yaşama entegrasyonu ve teknolojik gelişmeler bizlere önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları değerlendirerek yeni pazarlara açılmak ve ürün portföyümüzü buna uygun şekilde genişletmek önemli planlarımız arasında. Aynı zamanda gelecek planlamalarımız arasında farklı iş modelleri de bulunuyor. Ayrıca, enerji sektörüne olan talep artışı ile birlikte artan ürün çeşitliliğimiz ve yeni yatırımımızın tamamlanması ile 2026 yılının sonuna doğru mevcut çalışan sayımızı yaklaşık 3 katına çıkaracağımızı öngörüyoruz. Bu öngörü doğrultusunda ilk adımlarımızı atarak 2023 yılının sonunda yaklaşık 400 olan çalışan sayımızı, 2024 yılının ilk çeyreğinde 500 çalışana taşıdık.”

PAZAR, 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE BİR HACME SAHİP

Beta Enerji, dağıtım transformatörlerinde yüzde 35’lik bir pazar payına sahip iken yeni fabrika yatırımının tamamlanması ve kapasite artışı ile birlikte pazardan daha fazla pay alarak bu oranın artacağını öngörüyor. Türkiye ve dünya özelinde transformatör sektörünü geniş bir perspektifle değerlendiren Ünal konuya ilişkin şunları anlatıyor: “Türkiye’deki transformatör pazar büyüklüğünün 2024 yılı itibarıyla 2 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın enerji ihtiyacının bir kısmı şu anki enerji üreticileri ve dağıtıcıları tarafından gideriliyor olsa da bu talep artışı 2030’a kadar yüksek hızla büyüyecek ve 2030-2050 yılları arasında daha makul bir hızla olsa da büyümeye devam edecek. Transformatörün, enerjiyi dönüştürmede ve iletimde bir alternatifi yok. Dolayısıyla enerjiye olan talep arttıkça transformatöre olan ihtiyaç da sürecek.”

YAZILIM VE DONANIM SÜREÇLERİ KENDİ BÜNYESİNDE

Kurum içi dikey girişim modelinin en önemli örneklerinden biri olan elektrikli araç şarj istasyonu markası Voltgo yatırımları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ünal sözlerini şöyle sürdürüyor: “Enerji kullanımının sürdürülebilir dönüşümü birçok farklı sektörde olduğu gibi ulaşımda da kendini gösterdi. Elektrikli araçların günlük yaşamımıza hızlıca dahil olması yine aynı hızda elektrikli şarj istasyonu ihtiyacını da beraberinde getirdi. Voltgo yatırımımız da tam olarak bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşti. Voltgo; yazılım ve donanım süreçlerinin tamamını kendi mühendislerimiz ile gerçekleştirdiğimiz, EPDK lisansına sahip elektrikli şarj istasyonu markamız olarak hayatımıza girdi. Bireysel ve kurumsal kullanımlar için DC, AC ve WallBox tipi şarj üniteleri üreten Voltgo, şarj istasyonu işletme lisansına ve haklarına da sahip.”

İKİNCİ NESİL DE YÖNETİMDE AKTİF GÖREVDE

Yaklaşık yarım asırlık bir tecrübeye sahip olduklarını söyleyen Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu ise, “Elektrik-elektromekanik sektöründeki ihtisaslaşmış yapımızla, yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörü, güç transformatörü ve özel sargılı transformatör alanında “uçtan uca üretim” yetkinliğine sahip bir enerji ve teknoloji markasıyız” diyor.

Şirket, Dağsuyu Ailesi’nin ikinci nesli olan Hakkı Mert Dağsuyu ve Yusuf Cenk Dağsuyu'nun yönetimde aktif olarak yer almalarının ardından, kurumsal yönetim, kurum içi sürdürülebilirlik anlayışı ile iç ve dış pazarda sektörün öncü aktörlerinden biri haline gelmiş bulunuyor.