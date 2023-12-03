16 girişime yatırım yapacak

Yeni girişim sermayesi yatırım fonlarından olan Simya VC, erken aşama start up'lara yatırım yapıyor. 7 milyon dolarlık ilk fonla iki yılda 16 girişime yatırım yapılması hedefleniyor.

12-25 Kasım tarihli sayıdan

Türkiye'nin yeni girişim sermayesi yatırım fonlarından biri olan Simya VC, erken aşama start up'lara yatırım yapıyor. Simya VC'nin hayata geçmesinde Türkiye'nin ilk girişim sermayesi fonu 212, erken aşama girişimlere yatırım yapan Neo Portföy ve dünyanın en iyi hızlandırma programlarından biri olan Alchemist Accelerator'in desteği bulunuyor.

Geleceğin teknolojilerine yatırım yapma hedefiyle Türkiye'de faaliyet gösteren, B2B teknoloji üreten, global pazara açılan veya açılma hedefi olan erken aşama girişimlere yatırım yapan Simya VC için girişimin odaklandığı alan, global bir probleme çözüm bulması ve kurucuların donanımı kritik önem taşıyor.

Bugüne kadar toplam dört girişime yatırım yapan Simya, ilk yatırımını üretken yapay zekâ teknolojisi kullanarak şirketlerin marka kimliğine uygun metin, imaj ve video pazarlama içerikleri otomatik üretecek bir uygulama olan Evercopy'e gerçekleştirdi.

ÖLÇEKLENEBİLİR GİRİŞİMLER

"Simya VC olarak yatırım yaptığımız girişimlerin hızlı bir şekilde global pazarlara açılarak büyümesini hedefliyoruz.

Amacımız inovatif, hızlı ve şeffaf bir yatırım süreci sonunda yatırım yapılan girişimleri kısa sürede global pazarda ölçeklenebilir hale getirmek" diyen Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, 7 milyon dolar büyüklüğe sahip fondan şu ana kadar dört girişime toplam 1,4 milyon dolar yaptıklarını söylüyor.

Yatırım yaptıkları girişimlerin global başarılarını desteklemek için iş ortaklarıyla güçlü bir iş birliği içinde olduklarına dikkat çeken Bahçıvanoğlu, hızlandırma programı Alchemist'in 30 bine yakın

kişiden oluşan uluslararası mentor ağı, B2B teknoloji alanında uzman eğitim programı ve uluslararası müşteri ve yatırımcı ağı ile yatırım yaptıkları start up'ların global yolculuğuna eşlik ettiklerini belirtiyor.

Türkiye'nin ilk kurumsal girişim sermayesi fonu 212'nin varlığına da işaret eden Bahçıvanoğlu, "212'nin portföyünde yer alan şirketler potansiyel müşteri veya mentor olarak girişimlerimize güç katıyor.

Özellikle 212 içerisinde bulunan küresel alanda başarı hikayeleri yaratmış hatta unicorn olmuş start up'lar, portföyümüzdeki girişimlere deneyimlerini aktararak global büyüme süreçlerine katkı sağlıyor" diye konuşuyor.

4 MİLYON DOLAR AYIRDI

Yatırım kriterlerini; global vizyona sahip kurucular, globalleşme potansiyeli olan veya global bir soruna çözüm bulan ürün ve çözüm, B2B alanda hizmet sunan, sunulan çözümün katma değerini kanıtlayan müşterilere sahip olan erken aşama girişimler olarak sıralayan Bahçı-vanoğlu, şöyle devam ediyor:

"Simya VC olarak 7 milyon dolarlık ilk fonumuzla iki yıllık sürede toplam 16 girişime yatırım yapmayı hedefliyoruz. 2023 yıl sonuna kadar sekiz, 2024 yılında da yine sekiz girişime yatırım yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl için toplam yatırım bütçemiz 4 milyon dolar."

"60'TAN FAZLA YATIRIMCIMIZ VAR"

“Portföyümüzde 60'ın üzerinde yatırımcı var. Bunların büyük bir kısmı Türkiye'nin kurumsal şirketleri, AR-GE merkezleri, yatırım şirketleri ve bireysel yatırımcılardan oluşuyor. Örnek verecek olursak; Airties, Bosch Türkiye, BSH Türkiye, Coşkunöz Holding Kurumsal Girişim Sermayesi CVentures, Gülman Ventures ve Siemens Türkiye yatırımcılarımız arasında bulunuyor.”