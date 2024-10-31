191 milyon dolar yatırımla tersine göç yarattı

Bingöl yatırımlarına yakın coğrafyadaki ülkelere ihracat yapmak için soyunduklarından bahseden Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, “Tesisimizdeki çalışan sayısını bine çıkartacağız’’ diyor.

Önümüzdeki yıl 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Sütaş, toplam 7 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Konsolide net cirosu 25,5 milyar TL olan şirket, tesislerindeki çiftliklerinde 25 bin ineğe sahip. Yaklaşık 20 bin üretici aileden de yılda 800 bin ton süt tedarik ediyor. Marmara Bölgesi’nde Karacabey’de, İç Anadolu Bölgesi’nde Aksaray’da, Ege Bölgesi’nde İzmir Tire’den sonra son yatırımını 2020 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bingöl’de hayata geçiren şirket, bölgenin sosyo - ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor.

Bingöl yatırımlarını ‘ustalık eseri’ olarak tanımlayan Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, “Bu yatırımımız ile Bingöl’de köyden kente göçü tersine çevirdik. Şu anda 867 çalışanımız var ve hedefimiz bin kişiye ulaşmak. Personelimizin yüzde 96’sı Bingöl ve bölge illerinden” diyor. Yılmaz, yalnızca geçen yıl 104 tonluk yem bitkisi üretimi için üreticilere 247 milyon TL’lik ödeme yaptıklarını kaydederek, “Bu, Bingöl ekonomisi için müthiş bir rakam” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.