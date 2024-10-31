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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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191 milyon dolar yatırımla tersine göç yarattı

Sütaş’ın Bingöl’de 191 milyon dolarlık yatırım yaptığı tam entegre tesisi kentten köye doğru tersine göçe yol açtı.

31 Ekim 2024 | 09:25
191 milyon dolar yatırımla tersine göç yarattı

Bingöl yatırımlarına yakın coğrafyadaki ülkelere ihracat yapmak için soyunduklarından bahseden Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, “Tesisimizdeki çalışan sayısını bine çıkartacağız’’ diyor.

Önümüzdeki yıl 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Sütaş, toplam 7 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Konsolide net cirosu 25,5 milyar TL olan şirket, tesislerindeki çiftliklerinde 25 bin ineğe sahip. Yaklaşık 20 bin üretici aileden de yılda 800 bin ton süt tedarik ediyor. Marmara Bölgesi’nde Karacabey’de, İç Anadolu Bölgesi’nde Aksaray’da, Ege Bölgesi’nde İzmir Tire’den sonra son yatırımını 2020 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bingöl’de hayata geçiren şirket, bölgenin sosyo - ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor.

Bingöl yatırımlarını ‘ustalık eseri’ olarak tanımlayan Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, “Bu yatırımımız ile Bingöl’de köyden kente göçü tersine çevirdik. Şu anda 867 çalışanımız var ve hedefimiz bin kişiye ulaşmak. Personelimizin yüzde 96’sı Bingöl ve bölge illerinden” diyor. Yılmaz, yalnızca geçen yıl 104 tonluk yem bitkisi üretimi için üreticilere 247 milyon TL’lik ödeme yaptıklarını kaydederek, “Bu, Bingöl ekonomisi için müthiş bir rakam” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
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