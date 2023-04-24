1983 Beyoğlu Çikolata yurtdışında büyüyecek

Irak Erbil'de açtığı iki şubenin ardından yurtdışı atağını sürdüren 1983 Beyoğlu Çikolata, üçüncü mağazasını da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açtı.

Marka yakın gelecekte Dubai, İsviçre, KKTC, Viyana, Almanya, İngiltere gibi önemli ihracat pazarlarına da girmeyi hedefliyor.

Toplam değeri yaklaşık 3,5 milyar doların üzerinde olan şekerleme pazarının 2,2 milyar dolarını sadece şekerler oluştururken çikolata sektörü ise 1,3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Yapılan araştırmalara göre satış hacmi açısından Türkiye, tüm Doğu Avrupa bölgesinde satılan tatlı ürünlerin yüzde 11,5'ini temsil ediyor. Çikolata söz konusu olduğunda yılda kişi başı ortalama 3,1 kg ile dikkat çekiyor.

Beyoğlu'nun tarihi el yapımı çikolatasını kahve konseptiyle bütünleştiren 1983 Beyoğlu Çikolata da bu sektörün önemli oyuncularından. Şirketin yeni

dönem stratejisi ise dünya pazarlarında büyümek. Irak Erbil'de açtığı iki şubenin ardından yurtdışı atağını sürdüren marka, üçüncü mağazasını da Bakü'de açtı.

Özel reçetelerle hazırlanan çikolataların yanına kahveleri de ekleyen 1983 Beyoğlu Çikolata, yurtiçinde ise 27 noktaya ulaştı.

HEDEF İLLER

Yurtiçinde İstanbul, Antalya, Mersin, Karabük, Konya, Şanlıurfa, Kütahya, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ'da hizmet veren marka, Dubai, İsviçre, KKTC, Viyana, Almanya, İngiltere gibi önemli ihracat pazarlarına da girmeyi hedefliyor.

1983 Beyoğlu Çikolata&-Kahve markasının kurucu ortağı Seda Sezer Şahin, franchising vererek büyüdüklerini söylüyor. Franchise giriş bedeli olarak 250 bin TL + KDV alınıyor.

Toplam yatırım maliyeti ise 150 metrekare bir mağaza ortalama 2 milyon TL civarında. Şahin, bu yıl Samsun, İsparta, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Trabzon'a franchise vereceklerini belirtiyor.

YÜZDE 40 KÂR MARJI

Royalty bedeli olarak aylık cirodan yüzde 4 alınıyor. Aylık cironun yüzde 40'ı kâr marjı oluyor. İstihdam edilecek olan tüm barista ve servis personeline eğitimler 1983 Beyoğlu eğitmenleri tarafından veriliyor. Şahin, "Yurtdışında üç olan şube sayımızı 10'a yükseltmeyi planlıyoruz.

Ortadoğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere ve Viya-na'da da markamızı temsil edecek girişimci adayları ile görüşmelerimiz devam ediyor" diyor.

2017 yılından beri franchise sistemiyle büyüdüklerini belirten Seda Sezer Şahin, "Çok büyük ekonomik riskler almadan düşük sermayeyle yüksek kâr marjı sunuyoruz.

Bölge ve lokasyona bağlı değişkenlik göstermekle birlikte genelde 12-24 ay arasında yatırımın geri dönüşünü alabiliyorsunuz. Yatırımcıya reklam, PR ve sosyal medya yönetim desteği sağlıyoruz" diye konuşuyor.

İŞİN AYNASI

Uygun yer: Samsun, Isparta, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Trabzon’a franchise verilecek.

İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 250 bin TL + KDV alınıyor.

Kâr marjı: Aylık cironun yüzde 40’ı kâr marjı oluyor.

Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında durabilecek girişimciler aranıyor.

Başvuru için iletişim: 0542 410 19 83