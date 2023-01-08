2023 modern pazarlamanın yılı olacak

2022 İlk Yarıyılı Medya Ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre toplam medya ve reklam yatırımları 25 milyar 269 milyon TL olarak açıklandı. Yıl sonunda bu rakamın yaklaşık 28 milyar TL'leri bulması bekleniyor.

'Modern pazarlamanın yılı' olarak görülen 2023'de ise sektörün 30 milyar TL'lik bir hacme ulaşacağı tahmin ediliyor.

25 Aralık 2022 - 07 Ocak 2023 tarihli sayıdan



2021 yılında toplam medya ve reklam yatırımları 22 milyar 811 milyon TL'ye ulaştı. Organize ve direkt medya yatırımları 16 milyar 953 milyon TL, reklam yatırımları ise 5 milyar 858 milyon TL olarak açıklandı.

2022 İlk Yarı Yılı Medya Ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre ise; organize ve direkt medya yatırımları 20 milyar 928 milyon TL, reklam yatırımları da 4 milyar 341 milyon TL olarak gerçekleşti.

Toplam medya ve reklam yatırımları ise 25 milyar 269 milyon TL olarak açıklandı. Yıl sonunda bu rakamın yaklaşık 28 milyar TL'leri bulacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki yıl ise ekonomik gelişmelere bağlı olarak net bir öngörüde bulunamayan sektör temsilcileri, 30 milyar TL'lik bir hacme ulaşılabileceğini belirtiyor.

EN BÜYÜK KATKI

Ocak-Haziran 2022 dönemini kapsayan ilk yarıyıl Türkiye tahmini dijital reklam yatırımları 14 milyar 73 bin TL ile 2021 ilk yarı yıl yatırımlarına göre yüzde 78 oranında büyüme gösterdi.

Aynı dönemde yüzde 66 artışla 20 milyar 958 milyon TL' ulaşan Türkiye medya yatırımlarında büyümeye en büyük katkıyı dijitalin sağladığı görülüyor.

2022'nin 'değişim' yılı olduğunu, 2023'ü ise dönüşüm yılı olacağını söyleyen (IAB) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, dijital büyümeyi hızlandıran, yaşam biçimlerimizi ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştiren pandemiyle geçen iki yılın ardından, dönüşümün olduğu düzenleyici bir döneme girildiğini belirtiyor.

Reklam sektörünün 2021 yılında ekonomiye 340 milyar TL'lik katkı sağladığından bahseden Akalın, şöyle devam ediyor: "2023'de Perakende Medya ve Ticarette 1. Parti veri kullanımı daha da önemli bir hale gelecek.

Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de CTV kullanımları artacak. Türkiye'de internet kullanıcılarının günlük ortalama 1 saat 46 dakika müzik, 49 dakika podcast dinlediğini biliyoruz.



Dijital ses reklamcılığı gelişmeye devam edecek. Programatik satın alma ile birlikte 'dijital açıkhava'nın hızla büyüdüğünü görüyoruz. Envanter yatırımlarıyla birlikte 'dijital açıkhava' çeşitlenerek büyümeye devam edecek."

Tüketici deneyimi odaklı reklam formatları standartlarının da gündemlerinde yer aldığına değinen Akalın, "Yapay zeka ile yapılmış tasarımları görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde sektörde kullandığımız reklam teknolojilerinde daha fazla duymaya başlayacağımızı düşünüyorum.

Marka konumlandırma ve ürün yerleştirmeyi de içeren oyun içi sponsorluklar artaracak devam ederken birçok markanın önünü açacaklar. Büyüyeceği öngörülen metaverse'in gelişim ve potansiyelini zaman daha net gösterecek" diye ekliyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER

Hedef kitleye daha kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı deneyim yaşatan projelerin öne geçeceği bu dönemde, yapay zeka destekli uygulamalarla, markaların hedef kitleleri ile daha sık bağ kurmaya çalıştıklarını dile getiren Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP) Başkan Yardımcısı Didem Namver, markalar için ellerindeki veriyi anlamlandırmak ve hızlı aksiyon almanın 2023'te daha da önemli olacağına vurgu yapıyor.

Platform olarak mobil yükselişini sürdürüyor. Statista verilerine göre, Global Mobil Medya Yatırımlarının 2023'te 339 milyar doları geçeceği öngörülüyor, öte yandan 2022 Türkiye Medya Yatırımları Raporu ilk yarı verilerine göre de Türkiye de Mobil Medya Yatırımları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100 büyüyerek 10,5 milyar TL seviyesine geldi.

Sanal gerçeklik dünyasında iletişimin sese döndüğünü belirten Namver, şunları anlatıyor: "Sesle alışveriş, sesle komut verme, sesi yazıya çevirip mesaj gönderme gibi uygulamaların hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacağını öngörüyoruz.

Pazarlama sektörü artık sürekli gelişen yeni nesil teknolojilerle hızlı bir dönüşüme girdi ve kendine her geçen gün yeni mecralar yaratıyor. Smart TV'lerin yapay zekalı uygulamalarla bir pazar yerine dönüşmesi, izlenen içeriklere göre kişiselleştirilmiş tekliflerin paylaşılması ve gerçek zamanlı (real-time) fırsatların tüketiciye sunulması gibi...

Sürdürülebilirlik de tüm markaların ajandasında yer edinmiş durumda. 2023'te sürdürülebilirlik çalışmalarının yeni nesil teknolojiler ve modern pazarlama taktikleri ile dizayn edilmiş örneklerine sıkça rastlayacağız."

CESUR MARKALARIN YILI

Pazarlama tarafında ise pandemi ile başlayan süreçte pek çok değişim yaşandı.İklim sorunları, ekonomik krizler ve savaşların yıkıcı etkileri ile yüz yüze kalan tüketicilerin oldukça gerçekçi ve varoluşsal psikolojinin hakim olduğu bir ruhsal alanda toplanmaya başladıklarını belirten Marka Danışmanı Hülya Cesur, "Süslü cümlelerden çok iddialı hareketlerden etkilenir hale geldiler.

Global makro olaylar ve duygusal ihtiyaçları arasında sıkışan insanlar; markalardan onların sesi olmalarım, onların bireysel olarak erişemedikleri toplumsal yaralara ilaç olmalarını, altı dolu ve elle tutulur işler yapmalarını bekleyecekler. Güzellik ancak içten dışa yayılabilecek" diyor.

Önümüzdeki dönemde de gerçekçi ve iddialı işler yapan, bunu da cesaret dolu bir şekilde ifade eden markaların belirgin bir şekilde öne çıkacaklarının altını çizen Cesur, şunları ekliyor: "Tüketiciler markalardan onlara hoş görünmeye çalışan birer kurtarıcı değil onların dünyalarını güzelleştiren birer kahraman olmalarını bekleyecekler. Bu sebeple 2023 cesur ama bir o kadar da elegant markaların yılı olacak."

PUCK GLOBAL AJANS BAŞKANI HALUK ERKMEN "UPGRADE REKLAMCILIĞI BAŞLAYACAK"

"2023 yılında online satış ve e-ticaret daha da çok gelişecek, mağazalar daha çok showroom görevi görecek, blockchain bazlı reklamcılık kavramı kişiselleştirilmiş reklamcılığa etki edip büyüyecek. Yapay zeka sürümleri gelişerek reklamcılığın önemli araçlarından biri olacak.

Bir sonraki aşamadaysa belki de insan yerine geçecek. Genel hatlarıyla gelişmeler aslında bir evrime işaret ediyor. Şu an 180'in üzerinde teknoloji şirketi 'metaverse' için çalışıyor. İletişim ve reklamcılık da buna doğru evrimleşecek. Bu evrim gerçekleştiğindeyse ise 'upgrade' reklamcılığı başlayacak. Para birimi de kripto olacak düşüncesindeyim."



