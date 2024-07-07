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“2024 sonunda üç kat büyüme hedefliyoruz”

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda “2024 Yılı Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” kategorisinin birincisi Usersdot Kurucusu Şevin Ballıktaş oldu. Firmaların e-ticaret kanallarında kârlılıklarını artıran Ballıktaş, bu yıl üç katı büyüme hedefliyor.

07 Temmuz 2024 | 15:50
“2024 sonunda üç kat büyüme hedefliyoruz”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ile bu yıl 17’ncisi düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda “2024 Yılı Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” kategorisinin birincisi Usersdot Kurucusu Şevin Ballıktaş oldu. Ballıktaş, datadot e-Ticaret analitiği platformu ile firmalara e-ticaret kanallarında veri odaklı aksiyonlar alarak, kârlılıklarını artırıyor ve zaman kazanmalarını sağlıyor. Türkiye’de şirketini pazar lideri konumuna ulaştırmayı başaran Ballıktaş, 20’den fazla ülkede hizmet veriyor.

Ballıktaş, “Yeni ürünümüzle KOBİ’leri de hedeflediğimiz için binden fazla şirkete ulaşmayı planlıyoruz. 30-35 milyon TL bandında 2023 yılını kapattık. 2024 için üç katı büyüme hedefliyoruz” diyor. Ballıktaş ile Usersdot’ın büyüme yolculuğunu ve hedeflerini konuştuk. 
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
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