“2024’te 100 yeni projeyle ihracatı artıracağız”

2024 hedeflerini açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracatı artırmak için 100’den fazla faaliyet gerçekleştireceklerini ve rakamı 2022’de 14,4 milyar dolara çıkaracaklarını açıkladı. Tecdelioglu, deprem bölgesindeki işletmelerin personel sorunu yaşamaya devam ettiğini ve düşük kapasite kullanımının 2024’te bu durumun devam edeceğini anlattı ve bölgedeki üreticiler için hükümetten ilave destek beklediklerini açıkladı.

2023’te 12,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB), 2024 hedefleri açıklandı. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda 2023’te yapılan faaliyetler ve 2024 hedefleri paylaşıldı.

2023'te Türkiye'de yaşanan depremin yaratmış olduğu etkiler, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin savaşının küçülmedeki ana faktörler olduğunu açıklayan Tecdelioğlu, 2024 hedeflerine ilişkin olarak şöyle konuştu:

“2024 yılında 100'den fazla faaliyet gerçekleştireceğiz. 4 alım heyeti, 10 sektörel ticaret heyeti, 14 fuar faaliyeti, 8 seminer, 7 URGE kümelenme projesi, 20 sektör toplantısı, 4 sektör çalıştayı, 25 iş birliği ziyareti ve sektörel üye ziyaretleri ile Made in Türkiye algısını oluşturmaya devam edeceğiz. KOBİ’lerimizin ihracatını geliştirmeye yönelik desteğimiz devam edecek,. Sektörümüzün nabzını tutan ve geleceği projekte ettiğimiz TR-METALENDEKS çalışmalarımız devam edecek. Bakanlıklarımız ile yakın temaslarımız ve alt sektörlerimize yönelik koordinasyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz en azından 2022 ihracat rakamımız olan 14,4 milyar doları yakalamak."

KUR POLİTİKASI VE ENFLASYONUN ÖNEMİ

2023 yılında ihracattaki düşüş nedenlerini paylaşan Tecdelioğlu, "Kur seviyesi enflasyonla aynı paralellikte yükselmediği için rekabetçi gücümüzü kaybetmiş olduk. Artan maliyetlerimiz karşısında kur politikaları maalesef enflasyonla aynı paralellikte gitmiyor ve rekabetçi politikalar izlemekte şu an sıkıntı yaşıyoruz. Fiyatlandırmalarda yüksek kalıyoruz ve fiyat rekabetçiliğimizi kaybetmiş durumdayız. Seçim sonrası hükümetimizden beklediğimiz bundan sonraki süreçte kur politikalarında enflasyonla paralel giden bir çalışmanın olması ile 2024 yılı son iki çeyreğe umutla bakmaya devam etmekteyiz." dedi.

2024 yılının ikinci yarısı için umutlu olduklarını yineleyen Tecdelioğlu; ihracatta hedefin 2023 paralelinde veya beklentilerin aksine küresel ölçekte yaşanacak iyileşmelerle iyi bir ihracat performansı göstererek geçen yılın biraz üstünde rakamlarla tamamlamanın başarı olacağını dile getirdi.

6 Şubat 2023’te 11 ilimizde yaşanan deprem felaketi sonrasındaki bölgedeki üretim sorunlarına da dikkat çeken Tecdelioğlu, “Personel sıkıntısı yaşamaya devam ediyoruz. Kapasitelerimiz düşük oranlarda devam ediyor. Bölgede faaliyet gösteren işletmelere hükümetimizden ilave destek talebinde bulunuyoruz” dedi.

İHRACATA ÇİN AYARI

Artık her yerde en büyük rakiplerinin Çin olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, "Ancak Çin'e karşı ticaretini uzaklaştırmak, azaltmak isteyen ülkelerde bize fırsat doğmakta. Rekabetçiliğimizi kaybettiğimiz için buralarda da fiyat tutturmayla ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Ama ziyaretlerimiz, fırsatlar, hızlı teslimatımız, parsiyel mal yapabilme kabiliyetimiz gibi birçok fırsatları değerlendirerek ihracatımızı düşürmeden hatta üzerine koyarak çalışmalara devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.