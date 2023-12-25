ARA
Bist 100
7313,41
-3,23%
Bist 100
Dolar/TL
29,254
0,0883%
Dolar/TL
Euro/TL
32,0232
-0,6576%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1016
0,0091%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1930,97
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları

2024’te en kötü geride kalacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan “Yaşanan gelişmelerin ardından 2024 yılı, en kötünün artık geride kalmaya başlayacağı bir yıl olarak görülmeye başlandı” diyor.

25 Aralık 2023
2024’te en kötü geride kalacak

2024 yılının enflasyonla katı mücadele süreci olarak geçeceğini ifade eden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan “Yaşanan gelişmelerin ardından 2024 yılı, en kötünün artık geride kalmaya başlayacağı bir yıl olarak görülmeye başlandı” diyor.

İç piyasada enflasyonla mücadelede şu anda en önemli silahın faizler olduğunu söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yüksek faizin ekonomik aktiviteleri ciddi şekilde yavaşlattığına dikkat çekiyor. 

Bunun iç piyasada durgunluğun habercisi olduğunu ifade eden Bahçıvan, iç piyasaya bağlı olan sektörlerde talep zorlukları yaşanacağını belirtiyor. 

Yaşanan gelişmelerin ardından 2024 yılının en kötünün artık geride kalmaya başlayacağı bir yıl olarak görülmeye başlandığını söyleyen Erdal Bahçıvan, yeni döneme ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1930,97 0,09%
  • ALTIN ONS 2053,05 -0,02%
  • BIST 100 7313,41 -3,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,254 0,0883%
  • EURO/TURK LIRASI 32,0232 -0,6576%
  • EURO/USD 1,1016 0,0091%
  • INGILIZ STERLINI 1,2691 -0,05395%
  • JAPON YENI 142,375 0,007%
  • KANADA DOLARI 1,32575 -0,01244%
  • RUS RUBLESI 92,0225 -0,9392%
Günün En Çok Okunanları
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Mazıdağı, inşaat demiri üretecek
GERİ
İLERİ
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL