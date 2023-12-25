2024’te en kötü geride kalacak

2024 yılının enflasyonla katı mücadele süreci olarak geçeceğini ifade eden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan “Yaşanan gelişmelerin ardından 2024 yılı, en kötünün artık geride kalmaya başlayacağı bir yıl olarak görülmeye başlandı” diyor.

İç piyasada enflasyonla mücadelede şu anda en önemli silahın faizler olduğunu söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yüksek faizin ekonomik aktiviteleri ciddi şekilde yavaşlattığına dikkat çekiyor.

Bunun iç piyasada durgunluğun habercisi olduğunu ifade eden Bahçıvan, iç piyasaya bağlı olan sektörlerde talep zorlukları yaşanacağını belirtiyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından 2024 yılının en kötünün artık geride kalmaya başlayacağı bir yıl olarak görülmeye başlandığını söyleyen Erdal Bahçıvan, yeni döneme ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.