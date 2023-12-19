2024’te kapasitesini iki katına çıkaracak

Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri olan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya’da gerçekleştirildi. 13 – 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, 40 ülkeden yaklaşık 5 bin alıcı, 130 Türk firmasının yeni sezon ürünleriyle buluştu. Kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerindeki üretici markalar, 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarını renkli şovlar, defileler ve konserler eşliğinde sundu. Victoria’s Secret’in ünlü mankenlerinden Frida Aasen’ın katıldığı defile ve Mr. Dosso Dossi Live Performans gerçekleştirildi.

Tekstil sektöründe 2022 yılında 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve bu sayede 30’uncu olduklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Özgün iş modelimiz Business Holiday kapsamında hem ülkemizin tanıtımını yapıyoruz hem ülke tekstil ihracatına büyük katkı sağlıyoruz, hem de turizme destek oluyoruz” dedi.

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Kaliteleriyle kendini ispatlamış katılımcı markalarla 40 ülkede yakaladıkları pazarlama başarısını daha da ileriye taşıdıklarını belirten Hikmet Eraslan, “13 – 18 Aralık tarihleri arasında Nest Convention Center’da gerçekleştirdiğimiz fuarımızda kış sezonu olmasına rağmen büyük ilgi gördük. Altı bin metrekare alanda 130 firma ile yaklaşık beş bin alıcıyı ağırladık. Bu ilgiden cesaret alarak önümüzdeki fuarda kapasitemizi ikiye katlama kararı aldık. Altı bin metrekare olan fuar alanımızı 10 bin metrekareye, 130 olan katılımcı firma sayısını 200’e çıkartacağız. Bu sayede alıcıların dikkatini çekerek daha fazla katılımcı sağlayacağız. Şimdiden Haziran 2024 hazırlıklarına başladık. 10 ayrı oteli ise misafirlerimizi ağırlamak adına şimdiden kapattık” diye konuştu.