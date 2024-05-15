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2024’ün geri kalanında en yüksek temettü verecek 9 şirket

İş Yatırım, 2024’ün geri kalanında en yüksek temettü verecek şirketleri listeledi. Buna göre listede 9 şirket yer alıyor.

15 Mayıs 2024
2024’ün geri kalanında en yüksek temettü verecek 9 şirket

2023 yıl sonu bilançoları gelmeye devam ederken şirketlerin temettüyle ilgili açıklamaları da tüm hızıyla sürüyor. Yatırımcılar için hisse seçiminde oldukça önemli bir kriter olan temettüyle ilgili İş Yatırım, dikkat çekici bir tablo hazırladı ve 13 Mayıs itibarıyla 2024’ün geri kalanında en yüksek temettü verecek şirketleri listeledi.

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre bu listede; Torunlar GYO, Enka İnşaat, Şok Marketler, Turkcell, Vestel Beyaz Eşya, Galata Wind Enerji, Migros, T. Şişecam ve Türkiye Sigorta yer alıyor.

TABLO NASIL HAZIRLANDI?

İş Yatırım; bu sıralamayı, söz konusu hisselerdeki 2024 yılı temettü verimine göre yaptı. Söz konusu hisselerin 2024 hisse başı temettü miktarı (TL), 2024 ile son 5 yıldaki ortalama temettü dağıtma oranı, ayrıca 2024 temettü tarihine de listede yer verdi. 

  • İş Yatırım’ın hesaplamasına göre; 2024 yılında temettü verimi açısından ilk sırada yüzde 5 ile Torunlar GYO yer alıyor. 
  • Onu yüzde 4,62’lik temettü verimiyle Enka İnşaat, yüzde 3,91’lik temettü verimiyle Şok Marketler, yüzde 3,4’lük temettü verimiyle Turkcell, yüzde 3,05’lik temettü verimiyle Vestel Beyaz Eşya yer alıyor.
     

Hisselerdeki getiri potansiyelinin ve temettü veriminin söz konusu hisselerin 10 Mayıs’taki kapanış fiyatlarına göre hesaplandığı notunu da düşelim.

Söz konusu liste şöyle:

 

NOT: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.


 

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Ceren Oral
Ceren Oral




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