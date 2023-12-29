2024 yılının ana aktörü ‘konut’ olacak

Ülkemizde pandemide düzenlenen kampanyalar, yabancı göçü gibi nedenlerle konut satış ve kira fiyatları zirveleri gördü.

Pazarda fiyatlar biraz gevşese de 2024’ün de barınma sorunu yaşanan 2023’e benzer bir yıl olması ve piyasanın ana aktörünün ‘konut’ olması bekleniyor.

Gayrimenkul sektörü son yıllarda yakaladığı büyüme trendinde pandemi döneminde düzenlenen kampanyaların da etkisiyle zirve rakamlara ulaşmıştı.

Kampanyalar ve yabancı göçü gibi birçok faktörün etkisiyle konut satış fiyatları ve kira fiyatları zirve rakamlarına ulaşırken, ülkemizde ciddi bir barınma sorunu yaşanmaya başladı.

Gayrimenkulde oluşan köpük fiyatlar son aylarda biraz gevşese de ekonomideki daralma, insanların alım gücünün azalması ve krediye erişimin kısıtlanması konut satışlarının düşmesine neden oluyor.

Kiralarda da biraz gevşeme yaşansa da hala beklenen seviyelere inilmiş değil.

2022 yılında 1 milyon 486 bin konut satılırken, 2023’ün Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 konut satıldı.

2024 yılında ise, 1 milyon 200 bin konut satılması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.