2025 girişimciler için ‘fırsat’ yılı olacak

2025’in girişim sermayesi için de fırsatlarla dolu bir yıl olması bekleniyor.

Geride bıraktığımız 2024 yılı, girişimcilik ekosistemi için hem zorlu hem de umut dolu bir yıl oldu. 2024 yılında girişimlere yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıldı. Yatırımların yüzde 33’ü mega yatırımlardan geldi. Bu, ekosistemin artık tek bir veya birkaç büyük yatırıma dayanmadığını, geniş bir tabana yayıldığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye merkezli fintech girişimleri, yurt dışındaki stratejik satın alımlarla küresel ölçekte büyümeye devam etti. Örneğin Papara, Pakistan merkezli SadaPay’i, iyzico ise Paynet’i satın aldı. Insider, General Atlantic’in liderliğinde 500 milyon dolarlık Seri E yatırımı alarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye, dünya genelinde fintech yatırımlarının yalnızca yüzde 0,6’sını almasına rağmen, 2024’ün dokuz ayında fintech sektörüne 28,5 milyar dolar yatırım yapıldı. Ayrıca, Türkiye’nin oyun sektöründeki girişimleri 70,9 milyon dolar yatırım aldı ve Avrupa’da oyun yatırımlarında ikinci sırada yer aldı. Bu segmentteki yatırımlar, yüksek değerlemelere sahip potansiyel unicorn’lar, diğer bir deyişle ‘Soonicorn’lar olarak değerlendiriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.