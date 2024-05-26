“2025 sonunda 300 ofise ulaşacağız”

Dokuz ülkede 150 franchise şubeye ulaşan REDSTONE Global Franchising ve Gayrimenkul Hizmetleri, büyümesine devam edecek. REDSTONE Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş, Türkiye’de 2025 yılı sonuna kadar 300 ofise ulaşacaklarını söylüyor.

Gayrimenkul sektörünün deneyimli isimlerinden Evrim Kırmızıtaş’ın 2021 yılında İstanbul merkezli kurduğu REDSTONE Global Franchising ve

Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş, önümüzdeki dönemde hem yurtdışında hem yurtiçinde büyümesine hız vermeye hazırlanıyor.

2,5 yıl gibi bir sürede dokuz ülkede 150 franchise şubeye ulaşan REDSTONE Global Franchising ve Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş, Türkiye’de 2024 sonunda 200, 2025 yılı sonunda ise 300 franchise ofis açmayı planlıyor. Evrim Kırmızıtaş ile şirketin büyüme hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.+