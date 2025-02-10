2025’te 10 milyon dolar yatırım yapacak

İvedik GSYF fonunu da kurduklarını ifade eden Keçeli, üç yıl içinde bu fonun 500 milyon dolara ulaşmasını hedeflediklerini vurguluyor.

2019 yılından bu yana toplamda 61 girişime 25 milyon dolar yatırım gerçekleştiren ve yönettiği toplam fon büyüklüğü 42,5 milyon doları aşan APY Ventures, 2024 yılı içerisinde 33 şirkete 8,5 milyon dolar yatırım yaparak girişimcilik ekosistemine katkı sağladı. Bu yatırımların 12’si yeni yatırım, 21’i devam yatırımı olmak üzere portföydeki toplam girişim sayısını 61’a çıkaran APY Ventures, özellikle eğitim teknolojileri, yapay zeka, derin teknoloji, biyoteknoloji, finansal teknolojiler, SaaS ve oyun dahil olmak üzere toplamda 26 farklı sektörde yatırım yaparak geniş bir yelpazede girişimlere dokundu.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında kurduğu ‘Yeni Nesil Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ aracılığıyla, teknoloji tabanlı ve inovasyon odaklı sektörlere yatırım yapmayı planlayan APY Ventures, özellikle kurumsal yazılım ve siber güvenlik, yeşil enerji ve sürdürülebilirlik, tarım, sağlık teknolojileri ile oyun ve mobil uygulamalar gibi alanlara odaklanacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.