2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak

1997 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin sadece yenilenebilir kaynaklardan oluşan en büyük portföyüne sahip. 25 yenilenebilir enerji santrali bulunan şirket; 20 hidroelektrik, üç rüzgâr, bir jeotermal, bir hibrit GES ile temiz enerji üretiyor.

Geçen yılı 6 milyar 358 milyon TL ciroyla kapatan şirket, 2024 yılına da yatırımlar konusunda frene basmıyor. 2021 yılının üçüncü çeyreğinden 2023 yıl sonuna kadar 160 milyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Serdar Marangoz, “Bu yıl mevcut santrallerimizdeki verimliliği artırmak hedefiyle yatırımlarımızda hız kesmiyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.