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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak

Aydem Yenilenebilir Enerji, 25 santraliyle toplam bin 180 MW kurulu güce sahip. Son yıllarda 160 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren şirket, 2025’te bin 800 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

12 Ağustos 2024 | 09:52
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak

1997 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin sadece yenilenebilir kaynaklardan oluşan en büyük portföyüne sahip. 25 yenilenebilir enerji santrali bulunan şirket; 20 hidroelektrik, üç rüzgâr, bir jeotermal, bir hibrit GES ile temiz enerji üretiyor.

Geçen yılı 6 milyar 358 milyon TL ciroyla kapatan şirket, 2024 yılına da yatırımlar konusunda frene basmıyor. 2021 yılının üçüncü çeyreğinden 2023 yıl sonuna kadar 160 milyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Serdar Marangoz, “Bu yıl mevcut santrallerimizdeki verimliliği artırmak hedefiyle yatırımlarımızda hız kesmiyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
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Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
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