“2030’da dünyada ilk 30’a gireceğiz”

Defense News Top 100 listesindeki şirketler arasında dünyada en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden birisi olan ASELSAN, 31 ürünü için 2024 yılında ilk kez ihracat sözleşmesi imzaladı. Geçen yıl, yedi yeni ülkeye ilk defa ihracat gerçekleştiren şirket, 29 yeni ürünü de ilk defa kullanıcılarına teslim etti. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında yerli firmalarla birlikte 106 ürünü millileştirdiklerini söyleyen ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, “Teslimatta ve yeni alınan siparişlerde, yurt içinde ve yurt dışında tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık” diyor.

2025 yılında 50’nci yaşını kutlayan ASELSAN’ın bu anlamlı yılda ihracatta, büyüme performansında ve finansal göstergelerde tarihi rekorlara imza atmayı hedeflediğini vurgulayan Akyol, 2025’te çift haneli büyüme hedeflediklerini, siparişler noktasında da geçen yıldan daha iyi bir performans beklediklerini söylüyor. UEZ 2025’e katılan Akyol, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

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