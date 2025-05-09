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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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“2030’da dünyada ilk 30’a gireceğiz”

50’nci yılını kutlayan ve Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna yükselen ASELSAN, yılı çift haneli büyüme ile kapatmayı planlıyor. ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, “2030’da dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri olmayı hedefliyoruz” diyor.

30 Nisan 2025 | 09:20
“2030’da dünyada ilk 30’a gireceğiz”

Defense News Top 100 listesindeki şirketler arasında dünyada en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden birisi olan ASELSAN, 31 ürünü için 2024 yılında ilk kez ihracat sözleşmesi imzaladı. Geçen yıl, yedi yeni ülkeye ilk defa ihracat gerçekleştiren şirket, 29 yeni ürünü de ilk defa kullanıcılarına teslim etti. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında yerli firmalarla birlikte 106 ürünü millileştirdiklerini söyleyen ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, “Teslimatta ve yeni alınan siparişlerde, yurt içinde ve yurt dışında tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık” diyor.

2025 yılında 50’nci yaşını kutlayan ASELSAN’ın bu anlamlı yılda ihracatta, büyüme performansında ve finansal göstergelerde tarihi rekorlara imza atmayı hedeflediğini vurgulayan Akyol, 2025’te çift haneli büyüme hedeflediklerini, siparişler noktasında da geçen yıldan daha iyi bir performans beklediklerini söylüyor. UEZ 2025’e katılan Akyol, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (8 Mayıs)
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
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