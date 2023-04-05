2050’de 20 milyar dolar ihracat hedefi

Ambalaj sektörü, Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) düzenlediği iftar yemeğinde buluştu. Düzenlen organizasyonda ‘Afet Sonrası Ruh Sağlığı, Ahlâk ve Ekonomi’ adlı panelde Prof. Dr. Acar Baltaş ve Prof. Dr. Emre Alkin konuşmacı olarak yer aldı. Ambalaj sektörünün bugünü ve geleceği hakkında bir konuşma gerçekleştiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün büyüklüğü hakkında bilgi verdi.

Türkiye ambalaj sektörünün 2021’de 28 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştığı bilgisini veren Zeki Sarıbekir, “2022’de sektörümüz 180 ülkeye 3 milyon 300 bin ton ambalaj ihracatı gerçekleştirdi ve 7,5 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. 2022’de sektörümüzün dış ticaret fazlası 2,7 milyar dolar oldu ve ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı artırarak sürdürdük. Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

2030 HEDEFİ 50 MİLYAR DOLAR

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023'te Türkiye ambalaj sektörünün pazar büyüklüğünü 28 milyar dolardan 30 milyar dolara, kişi başı tüketimi 325 dolardan 380 dolara, ihracatını ise 8 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Zeki Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak 2023 ihracat hedefimize 2022 sonunda ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden 2023 için yeni hedefimizi 10 milyar dolar olarak yeniden belirledik. Ülkemizde yaklaşık 490 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz. Türkiye’de toplam GSYİH’nin (819 milyar dolar) yüzde 60’ı ambalajla mümkün olmuştur. 2030 yılına ise sektör büyüklüğümüz için 50 milyar dolar, ihracat için de 20 milyar dolar hedef koyduk. Sektör olarak rekabet gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. Türkiye ambalaj sektörünün ürünleri dünyada 180 ülkeye direkt ve dolaylı ihraç ediliyor. Türkiye ambalaj sanayisi, Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüyor.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASI

Ambalaj sektörü olarak bir yandan büyümeye ve ülkeye daha fazla katkı sunmaya odaklandıklarının altını çizen Zekir Sarıbekir, diğer taraftan gelecek için sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarını da hızlandırdıklarını söyledi. Zeki Sarıbekir, “Sürdürülebilirlik hakkında ambalaj sektöründe farkındalık yaratılması ve rehber olunması amacıyla, ‘ASD Sürdürülebilirlik Raporumuzu’ tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörümüzün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayacağız. Raporumuzun ambalaj sektörünün sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturmaya örnek olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.