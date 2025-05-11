25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi

Yüksek faiz ortamının hisse senetlerine olan ilgiyi azaltması, Borsa İstanbul’un (BİST) son dönemde zayıf bir performans sergilemesine neden oluyor. Öte yandan BİST-100 Endeksi’nde 9.000 puan korundukça endeksin yukarı yönlü denemeler ile kayıplarını telafi etme çabasının artabileceği tahmin ediliyor.

Ekonomist Dergisi / 11-24 Mayıs tarihli sayıdan

Ancak anlamlı bir momentum kazanımından söz edebilmek için ilk etapta 9.550-9.600 bandının geride bırakılması gerektiğine de dikkat çekiliyor. BİST’in dalgalı bir seyir izlediği böyle bir ortamda hisse bazlı seçimler ise daha da önem kazanmış durumda. Biz de daha orta-uzun vadede hikâyesiyle ve taşıdığı potansiyelle öne çıkabilecek hisseleri araştırdık. Bunun için de 25 aracı kurumun 6 Mayıs itibarıyla beğendiği ve model portföyünde tuttuğu hisseleri, ayrıca model portföy listelerinde yaptıkları son güncellemeleri inceledik.

Haberin ayrıntıları, en çok önerilen hisseler, tablolar Ekonomist'in yeni sayısında: