ARA
DOLAR
38,76
0,33%
DOLAR
EURO
43,60
0,55%
EURO
GRAM ALTIN
4143,32
0,88%
GRAM ALTIN
BIST 100
9390,51
1,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi

BİST’in mevcut görünümünde hisse bazlı seçimler daha da önem kazanmış durumda. Biz de 25 aracı kurumun model portföyündeki hisseleri araştırdık. Listede toplam 62 hisse yer alırken, en çok önerilenler Turkcell, THY, Aselsan, BİM Mağazalar, Ford Otosan, Migros olarak sıralanıyor.

11 Mayıs 2025 | 12:20
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi

Yüksek faiz ortamının hisse senetlerine olan ilgiyi azaltması, Borsa İstanbul’un (BİST) son dönemde zayıf bir performans sergilemesine neden oluyor. Öte yandan BİST-100 Endeksi’nde 9.000 puan korundukça endeksin yukarı yönlü denemeler ile kayıplarını telafi etme çabasının artabileceği tahmin ediliyor. 

Ekonomist Dergisi / 11-24 Mayıs tarihli sayıdan

Ancak anlamlı bir momentum kazanımından söz edebilmek için ilk etapta 9.550-9.600 bandının geride bırakılması gerektiğine de dikkat çekiliyor. BİST’in dalgalı bir seyir izlediği böyle bir ortamda hisse bazlı seçimler ise daha da önem kazanmış durumda. Biz de daha orta-uzun vadede hikâyesiyle ve taşıdığı potansiyelle öne çıkabilecek hisseleri araştırdık. Bunun için de 25 aracı kurumun 6 Mayıs itibarıyla beğendiği ve model portföyünde tuttuğu hisseleri, ayrıca model portföy listelerinde yaptıkları son güncellemeleri inceledik. 

Haberin ayrıntıları, en çok önerilen hisseler, tablolar Ekonomist'in yeni sayısında:

0
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 4143,32 0,88%
  • ALTIN ONS 3324,77 0,56%
  • BIST 100 9390,51 1,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,374 -0,364%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39387 0,10162%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,5 -0,2512%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7611 0,3287%
  • EURO/DOLAR 1,1251 0,208%
  • EURO/TURK LIRASI 43,602 0,5521%
  • STERLIN/DOLAR 1,33035 0,44168%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL