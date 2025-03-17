25 kurumdan 61 hisse önerisi

BİST’te mart ayı başından bu yana teknik ve temel görünüm olumlu tarafta seyrediyor. Ancak son dönemdeki hızlı yükseliş nedeniyle kâr satışlarına karşı dikkatli olunması, endeks ve hisse bazlı desteklerin takip edilmesi gerektiği kaydediliyor. Bu noktada da yatırımcılar açısından hisse seçimleri oldukça önemli hale gelmiş durumda.

Peki, daha orta-uzun vadeli bir perspektifte sunduğu hikâye ve taşıdığı potansiyelle öne çıkabilecek hisseler ve sektörler hangileri olabilir? Bu sorunun yanıtını alabilmek için 25 aracı kurumun 11 Mart itibarıyla model portföyünde yer verdiği hisseleri araştırdık, listelerdeki son değişiklikleri inceledik. Haberin ayrıntıları, en çok beğenilenler Ekonomist'in yeni sayısında

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