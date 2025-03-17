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25 kurumdan 61 hisse önerisi

Hisse seçimlerinin oldukça kritik olduğu bu dönemde aracı kurumların model portföylerindeki hisseleri araştırdık. 25 kurumun listesinde toplamda 61 hisse yer alıyor. En çok Turkcell, THY, Aselsan, BİM Mağazalar ve Migros öneriliyor. (Ekonomist’in 16 Mart-29 Mart 2025 tarihli sayısından)

17 Mart 2025 | 00:09
25 kurumdan 61 hisse önerisi

BİST’te mart ayı başından bu yana teknik ve temel görünüm olumlu tarafta seyrediyor. Ancak son dönemdeki hızlı yükseliş nedeniyle kâr satışlarına karşı dikkatli olunması, endeks ve hisse bazlı desteklerin takip edilmesi gerektiği kaydediliyor. Bu noktada da yatırımcılar açısından hisse seçimleri oldukça önemli hale gelmiş durumda.

Peki, daha orta-uzun vadeli bir perspektifte sunduğu hikâye ve taşıdığı potansiyelle öne çıkabilecek hisseler ve sektörler hangileri olabilir? Bu sorunun yanıtını alabilmek için 25 aracı kurumun 11 Mart itibarıyla model portföyünde yer verdiği hisseleri araştırdık, listelerdeki son değişiklikleri inceledik.  Haberin ayrıntıları, en çok beğenilenler Ekonomist'in yeni sayısında

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Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Ulusoy Elektrik'ten Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
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Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları
GERİ
İLERİ
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