3 milyon Euro hibe verilecek

Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı için başvuru süreci başladı. Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programın toplam bütçesi 3 milyon Euro olarak açıklandı.

Ekonomist’in 7 - 20 Haziran 2026 tarihli sayısından

‘Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi’ hedefiyle yürütülen program, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve yerel ekonomileri desteklemeyi amaçlıyor.

18 ilde destek

Programdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki bireyler de yararlanabiliyor. Destekler Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve toplam 18 ilde girişimcilere yöneliyor. Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, ENHANCER projelerinin girişimcilik ve ekonomik kalkınma açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek şunları söylüyor:

“2020 yılından bu yana uyguladığımız ENHANCER projesi kapsamında binlerce girişimciye, yüzlerce KOBİ ve kooperatife hibe destekleri ve kapasite geliştirme eğitimleri sunduk. Türkiye’de istihdama ve ekonomik güçlenmeye katkı sağlayan bu çalışmalarımızı, ENHANCER PRO projesi ile daha ileri taşıyoruz. Özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekleyen girişimcilik modellerinin yaygınlaşmasını önemsiyoruz.”

ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı başvuruları 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.