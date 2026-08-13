Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu: İlk sırada kimler var?

Türkiye'nin 2025 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden yapılan değerlendirmeyle, ülke genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef sıralandı. Peki, Türkiye'nin vergi rekortmenleri kimler oldu?
1 1- Selçuk Bayraktar
Açıklanan listeye göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında art arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.
2025 vergilendirme döneminde Selçuk Bayraktar 2 milyar 991 milyon 536 bin lira gelir vergisi beyan etti.
2 2- Haluk Bayraktar
Listenin ikinci sırasında ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bulunuyor.
Haluk Bayraktar, 2025 vergilendirme döneminde 2 milyar 502 milyon 27 bin lira gelir vergisi beyan etti.
3 3- Mustafa Rahmi Koç
2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin üçüncü sırasında 830 milyon 795 bin 72 lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.
4 4- Mehmet Sinan Tara
Listenin dördüncü sırasında 676 milyon 261 bin 752 lirayla ENKA yönetim kurulu başkanı Mehmet Sinan Tara yer aldı.
5 Listenin, 5, 6 ve 8'inci sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi
Listenin 5, 6 ve 8'inci sırada yer alan mükelleflerin isimleri, kendi talepleri doğrultusunda açıklanmadı.
Ayrıca, listede 78 mükellef de isminin açıklanmasını istemedi.
6 7- Erman Ilıcak
Listede yedinci sırada 557 milyon 655 bin 112 lirayla Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak yer aldı.
7 9- Mehmet Cengiz
Listenin dokuzuncu sırasında 448 milyon 694 bin 701 lirayla Cengiz Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz bulunuyor.
8 10- Ceyda Lale Tara
10. sırada ise 430 milyon 317 bin 466 lirayla Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara yer aldı.
9 En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellef Ziraat Bankası oldu
2025 yılına ilişkin vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası birinci oldu.
Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken, 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu.
10 5 milyondan fazla mükellef tarafından beyanname verildi
Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5 milyon 586 bin 760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin 670 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde 2025 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 428 bin 651 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 127 bin 187 lira gelir vergisi tahakkuku yapıldı.
11 İllere göre dağılımda İstanbul ilk sırada
Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 78 isimle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u 10 mükellefle Ankara, 3 mükellefle İzmir, 2 mükellefle Kocaeli, birer mükellefle Bursa, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Aksaray, Rize ve Karabük izledi.