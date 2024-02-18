30 milyon dolarlık fon kurdu

Lüksemburg merkezli DeBa Ventures’ın ana odağında erken aşama fintech ve B2B teknoloji girişimleri yer alıyor.

iyzico’nun başarı hikayesi ile Türkiye girişim ekosisteminin ve fintech pazarının yakından tanıdığı Barbaros Özbuğutu, 30 milyon dolar sermayeye sahip yeni fonuyla önümüzdeki dört yıl içinde erken aşama girişimlere yatırım yapacak.

Özbuğutu’nun kurduğu Lüksemburg merkezli DeBa Ventures’ın ana odağında erken aşama fintech ve B2B teknoloji girişimleri yer alıyor. Fon, Türkiye başta olmak üzere, coğrafya kısıtlaması olmadan gerçek problemler üzerine çalışan yerli ve yabancı girişimlere yatırım yapmayı hedefliyor.

DeBa Ventures’ın yönetici ortağı pozisyonu, Startup Wise Guys’da yaklaşık beş yıldır görev yapan ve 2022’den beri 130’dan fazla yerli ve yabancı erken aşama girişime yatırım yapan Günce Önür’e emanet edilecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.