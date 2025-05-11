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“30 milyon dolarlık fon kuruyoruz”

Inveo Ventures, Inveo Ventures GSYF adında 30 milyon dolarlık yeni bir fon kuruyor. Inveo Ventures Genel Müdürü Haluk Nişli, “Yeni yatırımcıları da dahil ederek daha büyük meblağlarla, daha fazla yatırım yapmak istiyoruz” diyor.

11 Mayıs 2025 | 12:30
“30 milyon dolarlık fon kuruyoruz”

Kurumsal girişim sermayesi (CVC) sayısı artsa da sermayeye erişim uzun sürüyor ve kurumsal şirketlerle girişimler arasında bir anlayış farkı bulunuyor. Inveo Ventures, bu sermayeye erişim yolculuğunu daha verimli hale getirebilmek hedefiyle Gedik Yatırım ve Inveo Yatırım Holding’in çatısı altında kuruldu. 2022 yılından bu yana 16 doğrudan, 70’in üzerinde ise dolaylı yatırım yapıldı. 

Inveo Ventures Genel Müdürü Haluk Nişli, “Bu yıl Inveo Ventures GSYF adında 30 milyon dolarlık yeni bir fon kuruyoruz. Yeni yatırımcıları da ailemize dahil ederek daha büyük meblağlarla, daha fazla ve daha geniş etkileri olan yatırımlar yapmak istiyoruz” diyor. Nişli, yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
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GERİ
İLERİ
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