30 yılda spora 150 milyon dolar destek verdi

Spordan kültür- sanata ve teknolojiye kadar bir çok alanda projelere imza atan Turkcell; sağlık, çevre, enerji, ekonomi, pazarlama ve bilişim gibi birçok alandaki projeleri destekleyerek Türkiye’ye katkısını sürdürüyor. Şirketin, 30 yılda sektörüne ve Türkiye’ye yaptığı toplam yatırımın 27 milyar dolara ulaştığını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Son 10 yılda toplumsal fayda projelerine yönelik katkımız ise 300 milyon doları buldu” diyor.

Özellikle sporun, ülke tanıtımına ve Türkiye markasına katkı sağlayan en etkili yollardan biri olduğuna inanan şirket, bu anlayışla 2002 yılında bu yana Türkiye’de sporun en büyük destekçisi konumunda. Futboldan atletizme, bireysel sporlardan takım sporlarına kadar çok geniş bir yelpazede spora destek olduklarını ve bu desteği her yıl daha da büyüterek yola devam ettiklerini söyleyen Koç, “Uzun yıllar süper lige isim sponsoru olarak destek olduk. Anadolu kulüplerimize sponsorluklar yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2002 yılından beri destekçisiyiz. Anlaşmamız kapsamında; Milli Takımlar ana sponsorluğu, eMilli Takımlar ana sponsorluğu, Turkcell Süper Kupa isim sponsorluğu ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi isim sponsorluğu bulunuyor” diyor.

KATMA DEĞER ÜRETECEK PROJELER

Kadın futbol liginin ilk isim sponsoru da olan Turkcell, 10 yılı aşkın süredir atletizm ve yüzme federasyonlarının destekçisi. Yine 10 yıldan uzun süredir de engelli branşlarına destekleri var. Birçok spor organizasyonuna adını veren şirket, spor mekanlarına da isim sponsorlukları yapıyor.

“Spora ve sporcularımıza yatırım yaparken önceliğimiz kupalar ya da şampiyonluklar değil. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Türkiye’nin yarınları olan gençlerin gelişimi için taşıdığı öneme odaklanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana milli takımlarımız başta olmak üzere, Türk sporuna, sporcularımıza ve ilgili organizasyonlara yönelik toplam yatırım tutarımız 150 milyon doları aştı. Turkcell olarak Türkiye’de sporun gelişmesi, Türk sporcuların ve Milli Takımlarımızın ulusal ve uluslararası arenada övgüyle anılması için de öncü çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyen Koç, toplum için katma değer üretecek projeler ortaya koymayı, en az asli iş alanları kadar önemsediklerini de vurguluyor.

1.186 DEPREMZEDEYE İŞ İMKANI

30 yıllık tarihi boyunca Kardelenler, Van İçin Türkiye Kumbarası, Engelsiz Eğitim, Geleceği Yazan Kadınlar gibi ses getiren projelerle kritik süreçlerde toplumun farklı kesimlerinden milyonlarca vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Koç, şunları ekliyor: “Afet bölgesindeki yaraları yerinde sarmak içinse sizin de belirttiğiniz gibi ‘Gönül Bağı Projeleri’ni hayata geçirdik ve istihdam seferberliği başlattık. Bölgenin lokomotif gücü̈ olan küçük işletmeler ve kadın girişimcileri, Paycell, Financell, Pasaj ve İşTurkcell’le destekliyoruz. Bu bölgede, üstün yetenekli çocuklarımızın eğitim aldığı 9 Zekâ Gücü sınıfımız ile huzurevlerindeki büyüklerimize yönelik açmış olduğumuz 2 Dijital Bahar teknoloji odası bulunuyor.”

Ayrıca depremlerden etkilenen şehirlerde ticareti canlandırmak için Ticaret Bakanlığı himayesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye E-ticaret Meclisi ve diğer paydaşların başlattığı, ‘E-birliktelik’ kampanyasında yer aldıklarını da söyleyen Koç, şunları anlatıyor: “Bu kapsamda pazar yeri platformu Pasaj’la depremzede esnaftan komisyon almama desteği, yardım kartı satışı ve gıda yardımı sağlıyoruz. Hatay Kırıkhan’daki Turkcell Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezimiz de gerek istihdam gerekse mesleki eğitim anlamında çok önemli bir rol oynuyor. Turkcell olarak, bugüne kadar yazılım, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama gibi konularda 7 bin kişiye mesleki eğitim verdik. Şu ana dek 1.186 depremzede vatandaşımızı da Turkcell ve grup şirketlerimizde istihdam ettik.

Tüm bunların yanında, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası kapsamında bölgenin yeniden kalkınması için AFAD’a 3,5 milyar TL bağışta bulunduk. Bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza ve ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz.”