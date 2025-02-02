Halka arz onaylandı: 300 milyon dolarlık enerji yatırımı yapacak

Yenilenebilir enerjide 180,1 MW kapasitesi ile 2023 sonunda Türkiye’de ilk 100 şirket arasında 69’uncu olan, 2024 yılında ise şirket bünyesine dahil olan güneş enerji santralleri ile kurulu gücünü 189,12 MW’a çıkaran Enda Enerji Holding A.Ş.’nin (Enda) halka arzı onaylandı. Tamamı sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek halka arzda, Enda’nın çıkarılmış sermayesi 345 milyon 477 bin 486 TL’den 445 milyon 477 bin 486 TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 100 milyon TL nominal pay da talep toplama yöntemi ile halka arz edilecek.

Halka arzın ardından Enda’nın sermayesinin yüzde 22,4’ü Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Enda, önümüzdeki altı yıl içinde rüzgâr ve güneş enerjisi alanında kapasitesini 500 MW’ın üzerine çıkararak yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.