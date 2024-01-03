36 yıl önce Kuzguncuk'ta başlayan yolculuğunu 30 ülkeye taşıyan tekstil devinin birinci gündemi: Sürdürülebilir moda

‘Güçlü bir marka yaratmak ve bu markayı dünyaya tanıtmak’ hedefiyle çıktığı moda yolculuğuna, 1988 yılında Kuzguncuk'ta açılan ilk dükkanıyla başlayan Koton; bugün dünya genelinde 30 ülkede 440 fiziksel mağazasıyla ve 22 binden farklı ürün seçeneğiyle milyonlarca müşterisine hizmet sunuyor. 2022 yılında toplam 60 milyondan fazla ürün satarak 8 milyar 486 milyon TL satış gelirine ulaşan şirket; sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilerlediği bu yolda gelirlerinin yüzde 25’ini sürdürülebilir ürünlerden elde etti.

‘Yeşil ve sürdürülebilir moda’nın öncü markalarından biri olarak 2020 yılında sürdürülebilirlik anlayışını daha net bir şekilde tanımlayan ‘Yaşama Saygı Manifestosu’nu yayımlayan Koton, sürdürülebilirlik çalışmalarını ‘Dünyamıza Saygı’, ‘İnsana Saygı’, ‘Topluma Saygı’ ve ‘İşimize Saygı’ başlıklarında ele aldığını açıkladı. Şirket, bu alanda belirlediği somut hedefler doğrultusunda ve 2040 yılına kadar ‘karbon nötr şirket’ olma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

BETTER COTTON INITIATIVE'A İMZA ATAN İLK TÜRK MODA MARKASI

Koleksiyonlarını tasarlarken, çevreye en az zarar veren materyalleri ve teknolojileri önceliklendiren Koton, geri dönüştürülmüş ve çevre dostu hammadde kullanımına ağırlık veriyor. Bu kapsamda daha sürdürülebilir bir üretim yaklaşımıyla, daha az su ve kimyasal tüketimi ile toprağın verimliliğini artırarak elde edilen "Better Cotton (BC)" sertifikalı pamuğu ürünlerinde kullanıyor. 2020'de Better Cotton Initiative'a imza atan ilk Türk moda markası olan şirket, beş yıllık BC taahhüdü çerçevesinde kimyasal etkilerin azaltılması yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öncü faaliyetlere imza atan Koton; Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles-WEPs) sözleşmesinin de imzacısı. Bu kapsamda kadınların ekonomik yaşamın farklı sektörlerinde ve pozisyonlarında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için küresel standart ve ölçütleri benimseyen şirket, hedeflerini de bunlara göre oluşturuyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TÜM DEĞER ZİNCİRİMİZDE YAYGINLAŞTIRIYORUZ”

“Sürdürülebilirlik, Koton’un kurumsal stratejisinin önemli bir parçası. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirlediğimiz hedefleri rehber edinerek, bu alandaki kazanımlar için istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz” diyen Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz; sürdürülebilirlik çalışmalarını ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla birlikte Koton’un tüm değer zincirinde yaygınlaştırmaya odaklandıklarını söylüyor. Sektördeki geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı yeni üretim tekniklerinin, uygun teknolojik altyapılarla desteklendiğinde başarılı olabileceğine inandıklarının altını çizen Yılmaz; Koton tasarımlarında giderek daha fazla şekilde sürdürülebilirlikle uyumlu teknolojiler kullanmayı amaçladıklarını kaydediyor.

Koton’un koleksiyonlarındaki sürdürülebilir ürünlerde kullanılan malzemelerin geri dönüşüm bilgilerinin ürün etiketlerinde açıkça paylaşıldığı bilgisini de veren Yılmaz Yılmaz; “Bu yaklaşım, müşterilerimize satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilirlik etkilerini daha iyi anlama, sürdürülebilirlik farkındalıklarını artırma ve müşterilerimizin döngüsel ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları kazanmasına katkı sunuyor” diye konuşuyor.

AR-GE VE İNOVASYONA 26,1 MİLYON TL YATIRIM

İş süreçlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak adına dijital dönüşümü ve yenilikçi perspektifi de destekleyen Koton; dijital dönüşümün getirdiği yenilikleri yakından izliyor ve iş süreçleriyle bütünleşik bir şekilde hayata geçiriyor. Yılmaz Yılmaz; “Müşterilerimizin evrilen ihtiyaçlarına dinamik ve etkin bir şekilde cevap verirken, bunun yanı sıra çevreye ve toplumsal meselelere yönelik çözümler üretirken de yenilikçi yaklaşımlardan yararlanıyoruz” diyor. Yılmaz Yılmaz; 2022’de 2021’e kıyasla AR-GE ve inovasyon çalışmalarına yaptıkları yatırımı yüzde 56 oranında artırarak toplamda 26,1 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekliyor.

BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Türkiye; dünyadaki altıncı büyük hazır giyim ülkesi konumunda. Öte yandan hazır giyim, dünyanın doğal kaynaklarını da en çok tüketen sektörlerin başında geliyor. Eğer bir dönüşüm gerekliliğinden söz ediliyorsa, hazır giyim ve moda sektörünün bu dönüşümde alacağı rolün çok değerli olduğunun altını çizen Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden Yılmaz; “Koton’da sürdürülebilir moda alanında lider olma sorumluluğuyla çalışıyor, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda işimizi büyütürken, eş zamanlı bir hedef olarak daha iyi bir gelecek yaratmayı da odağımıza alıyoruz” diyor. Koton’un hızlı büyüyen, global, dinamik, trend ve fırsatlar sunan, tutkulu bir organizasyon olduğuna işaret eden Gülden Yılmaz; Türkiye’de ve dünyada milyonlarca tüketiciye ürün ve hizmet sunan, etki gücü yüksek, sorumluluk bilinciyle çalışan bir marka olduklarını ve Koton’un gelecek vizyonunda sürdürülebilirliği birinci gündem maddesi olmaya devam edeceğini de vurguluyor.

2040 YILINA KADAR ‘KARBON NÖTR’ OLACAK

Koton; sürdürülebilirlikte önümüzdeki sürece ilişkin oldukça önemli hedefler de belirlemiş durumda. 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı ve 2030’a kadar da tüm tesislerde yenilenebilir enerji kullanmayı planladıklarını belirten Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, ayrıca 2026 yılına kadar geri dönüştürülmüş ambalaj kullanımı oranını 2023'e kıyasla yüzde 50 oranında artırmayı hedeflediklerini kaydediyor. “Genel müdürlük, lojistik merkezlerimiz ve 41 mağazamızda Sıfır Atık Sertifikası aldık, diğer mağazalarımızda sertifikalandırma süreci devam ediyor” diyen Sabuncu, 65 bin fidanın dikilmesi girişimlerini desteklediklerini, çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının bu yıl ‘Great Place To Work’ tarafından sertifikalandırıldığına da değiniyor.

Koton, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 2022 yılında neler yaptı?

• Ürün gamının (ürün bazında) yüzde 20'si sürdürülebilir hammaddeden oluştu.

• Cirosunun yüzde 25’ini sürdürülebilir ürünlerden elde etti.

• Kullandığı enerjinin yüzde 33’ünü yenilebilir kaynaklardan sağladı.

• Plastik atıklarını yüzde 22 oranında azalttı.

• Türk perakende sektöründe ilk imzacısı olduğu Better Coton ile yaptığı üretimi genişletti. Toplam üretimin yüzde 15’i iyi pamuk uygulamalarından geldi.

• ‘Suya Saygı’ projesinde kullanılan sürdürülebilir malzemelerle 4 sezonda 62 milyon litre su tasarrufu gerçekleştirdi ve yaklaşık bir ton daha az karbon salınımı gerçekleşti.

• Global kadın çalışan oranını yüzde 64’ten yüzde 72’ye, kadın yönetici oranını yüzde 52’den 54'e taşıdı.

• ‘El Emeği’ projesiyle 2016’dan bu yana Güneydoğu Anadolu’dan 6 bin kadını üretim zincirine dahil etti.

• Mağazalarında yürüttüğü ‘Ev Kadınları’ projesiyle 208 kadına istihdam sağladı



COP28’e Türkiye’den katılan ilk ve tek moda markası oldu

Koton, 30 Kasım-12 Aralık 2023’te Dubai’de gerçekleşen COP28’e Türkiye’den katılan ilk ve tek moda markası oldu. Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz; COP28 izlenimlerini şöyle aktarıyor: “Bu yıl COP28’de ilk kez moda endüstrisinden bahsedildi. Sürdürülebilir moda endüstrisine geçiş için çözümler, inovatif yaklaşımlar paylaşıldı. Biz de Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda öncü markalarından biri olarak hem bu inovatif yaklaşımları duymak hem de deneyimlerimizi paylaşmak için COP28’e katıldık. Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında önemli inisiyatifler alan bir şirketiz, orada Türkiye’yi temsil etmekten mutluluk ve gurur duyduk. Hem paydaşlarımız hem de sektörümüz adına güzel mesajlar vermiş olduk. Bu yılki zirveyi önceki etkinliklerden farklı kılan çok daha kapsayıcı bir zirve olmasıydı. Sivil toplum, iş dünyası, bürokrasi, aktivistler, bilim insanları hep birlikteydi ve çözüm için ortak çalıştılar.”



‘SUYA SAYGI’ KOLEKSİYONU’NDA DOĞAL VE DOĞA DOSTU ÜRÜNLER SEÇİLİYOR

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ, ANTİBAKTERİYEL, ORGANİK Koton’un ‘Suya Saygı’ projesi kapsamında 2021’de hayata geçirdiği Suya Saygı Koleksiyonu’ sürdürülebilir ürünlerden oluşuyor. Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Milli Sporcu ve UNDP Türkiye’nin Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen’in yüzü olduğu bu koleksiyondaki ürünlerde geri dönüştürülmüş, çevre dostu, ecovero, antibakteriyel ve organik kumaşlar kullanılıyor. Elma kabuğundan deri, organik pamuk, BC (Better Cotton) sertifikalı pamuk, geri dönüştürülmüş ve yüzde 50 su tüketimiyle sertifikalı Lenzing™, Ecovero™, Viskon Lenzing™, Viskon kumaşlar kullanılan koleksiyonda doğal ve doğa dostu ürünler seçiliyor.

2022’DE 13,4 MİLYON SU TASARRUFU SAĞLANDI Daha az enerji, su ve kimyasal kullanılan 2022 yılı koleksiyonuyla iki sezonda karbon emisyonunu 324 bin kg daha az gerçekleştiren marka; doğa dostu materyal ve üretim tekniklerini kullanarak 13 milyon 445 bin litre su tasarrufu sağladı. Ayrıca proje kapsamında mayo grubunda geri dönüştürülmüş balık pullarından üretilen kumaştan yapılan ürün oranı yüzde 53, pet şişeden dönüştürülmüş kumaştan yapılan ürün oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

