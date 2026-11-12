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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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BM'den çarpıcı iklim krizi uyarısı! 216 milyon kişi göç etmek zorunda kalabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), iklim değişikliğinin milyonlarca insanı yaşadığı yeri terk etmek zorunda bırakabileceğine dikkat çekti. Örgütün değerlendirmesine göre, 2050 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 216 milyon kişi iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle kendi ülkesi içinde göç etmek zorunda kalabilir.

BM'den çarpıcı iklim krizi uyarısı! 216 milyon kişi göç etmek zorunda kalabilir

İklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkiler, dünya genelinde milyonlarca insan için yerinden edilme riskini artırıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2050 yılına kadar yaklaşık 216 milyon kişinin iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı bölgeden ayrılarak kendi ülkesi içinde başka bir yere göç etmek zorunda kalabileceğini açıkladı.

Milyonlar kendi ülkeleri içinde göç etmek zorunda kalabilir

IOM, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "2050 yılına gelindiğinde, iklim değişikliğinin etkileri sonucunda 216 milyona varan sayıda insan kendi ülkeleri içinde göç etmek zorunda kalabilir." ifadesi kullanıldı.

IOM'un, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında paydaşları bir araya getirdiği belirtilen paylaşımda, bu buluşmanın amacının, iklim değişikliğinden etkilenen topluluklar için işe yarayan çözümleri yatırıma hazır projelere dönüştürmek olduğu açıklandı.

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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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