Nvidia'da skandal büyürken Huang istifanın eşiğinde, Musk ise pusuda: "Onu işe almak bir onur olur"

Elon Musk, sosyal medyada yapılan bir paylaşıma yanıt vererek Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı işe almaya sıcak baktığını ifade etti ve onu ekibine katmanın "bir onur olacağını" söyledi.

Musk'ın bu açıklaması, evlilik dışı ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından Nvidia yönetim kurulunun Huang'ın CEO olarak görevine devam edip etmeyeceğini değerlendirdiği yönündeki haberlerin hemen ardından geldi.

Söz konusu sosyal medya etkileşimi 11 Kasım gecesi X platformunda gerçekleşti. Finans haberleri paylaşan ZeroHedge hesabının "Elon lütfen Jensen'ı işe al" şeklindeki paylaşımına Musk, "Bu bir onur olur" yanıtını verdi.

Paylaşım, The Wall Street Journal gazetesinin Nvidia yönetim kurulunun Jensen Huang'ın pozisyonunu görüşmek üzere toplanmaya hazırlandığını bildirmesinden kısa bir süre sonra geldi. Ancak Musk'ın bu yanıtı resmi bir iş teklifi niteliği taşımıyor.

Jensen Huang neden mercek altında?

Nvidia'yı 1993 yılında kuran isimlerden biri olan Huang, çalışanlarına gönderdiği bir mesajda evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. Eşini aldattığını belirten Huang, ailesinden ve iş arkadaşlarından özür diledi.

Huang gönderdiği e-postada, "Aileme ve hepinize bir özür borçluyum. Eşime sadakatsizlik ettim. Yaptıklarım ona ve çocuklarımıza zarar verdi. Bu davranışımın hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Tartışmaların odağında Singapur merkezli veri şirketi Megaspeed'in eski üst düzey yöneticisi Alice Huang yer alıyor. The New York Times'ın haberine göre, geçen bahar Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri arasında dolaşan bir bilgi notunda, Jensen Huang ile yakın bir ilişkisi bulunan Alice'in kendisi hakkında bilgi toplamak amacıyla Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından devşirildiğine dair istihbarat bilgilerine yer verildi.