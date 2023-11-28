4 milyon ton karbon salımını engelleyecek

Eksim Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarım sürdürecek. Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, "İzin ve yapım aşamasındaki projelerimizin ve inşa halindeki tesislerimizin devreye girmesiyle birlikte yıllık 4 milyon ton karbon eşleniği salımını engellemeyi hedefliyoruz" diyor.

2000'lerin başında enerji üretimi faaliyetlerine başlayan ve toplam portföy büyüklüğü 2256 MW olan Eksim Enerji; İzmir, Balıkesir, Osmaniye, İstanbul, Sakarya, Tokat ve Amasya illerinde bulunan ve toplam 464 MW kurulu güce sahip olan sekiz adet rüzgar enerji santrali ile sektörün öncü şirketleri arasında yer alıyor.

Alternatif yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında projelere imza atan Eksim Enerji, biokütleden biyo yakıt üretim projesi kapsamında 1.2 MW elektrik üretebilen motor ve alternatörden oluşan güç grubunu da işletmeye aldı.

Türkiye'nin altıncı büyük kurulu gücüne sahip olan RES santrallerinde kapasite artışı projelerini hayata geçirmeye başlayan şirket, 217 MW büyüklüğünde kurulu güç ekleme yolunda hızla ilerliyor.

Bu kapsamda ormansal artıkların değerlendirilmesine yönelik bir proje ortaya koyduklarını söyleyen Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, ayrıca 1.2 MW elektrik üretebilen motor ve alternatörden oluşan güç grubunu ise işletmeye aldıklarını ve verimini artırarak üretim hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

GİRİŞİMLERE DESTEK

Yenilenebilir enerji odağında yeni nesil iş fikirlerinin gelişmesini, enerji üretimine katkı sunacak girişimlerin çoğalarak iletim ve dağıtım şebekelerinin kalitesinin artmasına destek verdiklerini ifade eden Akbay, yapay zeka, elektrik depolama, hidrojen üretimi ile fosil kaynak tüketimini azaltma yönünde ulusal ve uluslararası çalışmalarını da sürdürdüklerini söylüyor.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyar kWh elektrik enerjisi üreterek 1,3 milyon ton karbon eşleniği salımının önüne geçtiklerine dikkat çeken Akbay, "İzin ve yapım aşamasındaki projelerimizin ve inşa halindeki tesislerimizin devreye

girmesiyle birlikte yıllık 4 milyon ton karbon eşleniği salımını engellemeyi hedefliyoruz.

Yatırımlarımızla ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlamaya devam ediyoruz. insan sağlığını, iş güvenliğini, çevreye saygıyı "Sıfır Tolerans" politikamızla hayata geçiriyoruz" diyor.

YENİ YATIRIMLAR

Eksim Enerji çatısı altındaki RES'lerde üretilen her 1 MWh elektrik enerjisi için doğaya 648,2 kilogram daha az karbondioksit salımı gerçekleştirdiklerini belirten Akbay, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Aynı şekilde şirketimiz bünyesindeki HES'lerde üretilen her 1 MWh elektrik enerjisi için doğaya 570,6 kilogram daha az karbondioksit salımı yapılıyor.

Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerimize ulaşmak için sadece enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon emisyonlarını azaltan teknolojilere yatırım yapıyoruz. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi yatırımlarımızı en doğru noktalarda yapmaya özen gösteriyoruz."

“150 MW’LIK GÜNEŞ SANTRALI KURACAĞIZ”

“Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı projelerimizin izin süreçlerini hızla tamamlıyoruz. YEKA Kapsamında 150 MW’lık kurulu güç için rüzgâr türbinlerimizin imalatına başlandı. 150 MW güneş santralimizin kurulması için izinlerimizi tamamlıyoruz. 60 MW’a yakın hibrit güneş santralini üretime geçirme konusunda hızla ilerliyoruz.

Ön lisans aşamasında olan projelerimizi lisansa taşıyacak işlemleri hızla tamamlamaya gayret gösteriyoruz. Türkiye’nin her bölgesinde elektrik üreticisi olmanın gururunu taşıyoruz.

Artık bölgelerimizde birden fazla tesisin hayata geçirilmesi fazındayız. 230’u aşkın saha tecrübesi bulunan deneyimli ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”