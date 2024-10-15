“40 milyon dolar yatırımla Avrupa’da büyüyeceğiz”

Hikayesi yaklaşık 51 yıl önce küçük bir cam dekor atölyesinde başlayan Karaca Grup, ev ve yaşam sektöründe global bir marka olma hedefiyle büyüyor. Jumbo, Homend, Emsan gibi markaları bünyesine katan, Flying Tiger ve Shark-Ninja gibi dünya markalarını Türkiye’ye getiren Karaca Grup, 2025’te yurt dışında büyümeye öncelik verecek.

Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, ilk aşamada Avrupa pazarında derinleşerek büyüyeceklerini söylüyor. 2024 yılını 850 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefleyen grup, 2025 yılında ciroda 1 milyar doları geçmeyi planlıyor. 2025’te 40 milyon dolarlık yatırım planladıklarını belirten Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, yeni dönem hedeflerini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.