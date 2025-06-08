40 Yaş Altı 40 Genç CEO

Şirketlerin dijitalleşme yolculuğu ve girişimcilik ekosisteminin hızlanması, genç liderleri de sahnenin önüne çekti. 40 genç CEO’nun sıralandığı araştırmamızda yer alan liderlerin yönettikleri toplam ciro 500 milyar TL’ye dayanmış durumda. 2016 yılında daha çok teknoloji ve girişimcilik tarafında olan genç liderler, aradan geçen 10 yılda enerjiden gıdaya, sağlıktan perakendeye hemen hemen tüm stratejik sektörlerde ön planda yer almaya başladı.

İş dünyasında artık Y ve Z kuşağı sahnenin ön tarafında kendine daha fazla yer açar oldu. Küresel piyasalarda teknoloji ve girişimcilik rüzgarı, yapay zeka çözümlerini de arkasına alarak yeni bir çığır açarken yenilikleri kaçırmak istemeyen şirketler ise 40 yaş altı genç yöneticilere icrada daha fazla koltuk ayırmaya devam ediyor. Milyarlarca dolarlık işe imza atan dev holdinglerden henüz kurulalı birkaç yıl olmuş umut vaat eden yenilikçi şirketlere kadar pek çok alanda görev alan 40 yaş altı CEO’lar, belirsizliklerle dolu bu günlerde becerilerini konuşturuyorlar. Aile şirketlerindeki hissedarlar veya profesyonel yöneticilerin iş hayatında tırmandıkları en tepe koltuklarda yaş ortalaması da buna paralel bir seyir izliyor. Bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiğimiz 40 Yaş Altı 40 CEO araştırmasının sonuçları da bunu doğrular nitelikte. Bu yıl listemizde yer alan genç CEO’ların yaş ortalaması 35 oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.