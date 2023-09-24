400 milyon dolara üç yeni hastane açıyor

Medicana Grup, İstanbul Ataköy, Zincirlikuyu ve yurtdışında Bosna'da üç yeni hastane açıyor. Bu yatırımların 400 milyon doları bulduğunu söyleyen Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, eğitim alanında da büyüyeceklerini söylüyor.

03-16 Eylül 22023 tarihli sayıdan

Türkiye'nin önde gelen sağlık gruplarından biri olan Medicana, sektöre olan yatırımlarım sürdürüyor. 30 yılı aşkın süredir sağlık sektöründe yatırımları olan grubun üzerinde çalıştığı son üç yatırım, İstanbul Ataköy, Zincirlikuyu ve yurtdışında Bosna'daki hastane. Böylece Medicana 17 hastaneye ulaşmış olacak.

Medicana, Bosna'daki hastane ile yurtdışına da açılmış olacak. Yerli sermayeye sahip olan grubun yönetim kurulu başkanlığını ise Malatyalı iş insanı Dr. Hüseyin Bozkurt yürütüyor.

Hüseyin Bozkurt yakın zamanda devreye almayı planladıkları üç hastanenin yatırım maliyetinin 400 milyon dolar olduğunu ifade ediyor.

Bozkurt, "Türkiye sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Yurtdışından hasta sayımız artarak devam ediyor. Hastane yatırımlarımız sürecek. Var olan hastanelerimizi de yenilemeye ve büyütmeye devam edeceğiz" diyor.

YURTDIŞINA BOSNA İLE BAŞLADI

Medicana olarak ilk yurtdışı hastanelerini bu yıl sonunda veya 2024 ilk çeyreğinde Bosna'da açacaklarını söyleyen Hüseyin Bozkurt, uzun yıllardır yurtdışının gündemlerinde olduğunu ama aksilikler yaşandığını ifade ediyor.

Yatırım yapılacak ülkede demokratik ortamın çok önemli olduğunu ifade eden Bozkurt, "Rusya pazarı ile ilgilendik, uçak krizi ile karşılaştık. Kazakistan'da görüşmelere başladık, iç olaylar patlak verdi. Ukrayna'da savaş çıktı. Irak ve Suriye'de çok sorunlar yaşandı" diyor.

Bundan sonraki süreçte özellikle AB ülkelerine baktıklarını söyleyen Bozkurt, Almanya, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde yatırım fırsatını değerlendireceklerini anlatıyor.

"YABANCI ORTAK, DEĞER KATMALI"

Türkiye'de önemli sağlık grupları yabancı ortaklıklarla yoluna devam ediyor. Medicana ise yerli ortaklık yapısına sahip. Hüseyin Bozkurt, "Yabancı yatırımcılarla her zaman görüşebiliriz, gelip giden de oluyor. Ancak markaya değer katabilecek, kaldıraç etkisi yaratacak, şirketi büyütebilecek ortaklıklara sıcak bakarız.

Gelip de ederinin altında fiyat veren yatırımcılarla görüşmeyiz" diyor. Bozkurt hayalinin Medicana Sağlık Grubu'nu beş altı yıl gibi bir süre sonrasında uluslararası bir sağlık markası haline getirip Londra Borsası'na açmak olduğunu sözlerine ekliyor.

“EĞİTİMDE DE BÜYÜYÜYECEĞİZ”

İnsan hayatına en fazla ve en kalıcı şekilde dokunan sağlık ve eğitim alanlarında topluma hizmet etmeyi misyon edindiklerini söyleyen Hüseyin Bozkurt, 2018 yılında eğitim sektörüne girdiklerini söylüyor. Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları'nın yanında Fenerbahçe Üniversitesi'nin de sahibi.

MBA Okulları; İstanbul, Bursa, Ankara, Sivas, Kahramanmaraş ve Eskişehir'de 14 kampüste, anaokulundan liseye kesintisiz hizmet veriyor. Hüseyin Bozkurt eğitim kalitesinden ödün vermeden 10 yıl içinde 100 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini anlatıyor. Bozkurt, bunun için de 100 milyon dolarlık yatırım bütçesi öngörüyor.

