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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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“450 milyon dolar yatırım yapacağız”

Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık ile grubu, inşaat sektörünü ve kentsel dönüşümü konuştuk.

12 Mayıs 2024
“450 milyon dolar yatırım yapacağız”

Özak Global yeni yatırımlarla büyüyor. Beş gayrimenkul projesine 450 milyon dolarlık yatırım planladıklarını belirten Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Turizmde ise üç yeni otelle en büyük gruplardan biri olacağız” diyor.

Özak Global Holding, Özak Tekstil, İnt-Er Yapı, Aktay Turizm, Özak GYO, Akyön Tesis Yönetimi şirketleri ile gayrimenkul, inşaat, tesis yönetimi, turizm ve tekstil olmak üzere beş ana sektörde hizmet gösteren dinamik bir holding. 

2023 yılında 4,6 milyar TL ciro yapan holding, ekonomideki daralmaya rağmen bu yıl yeni yatırımlarla büyümesine devam ediyor. 

Planlama ve inşaat aşamasındaki beş gayrimenkul projesine yaklaşık 450 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlanan grup, önümüzdeki dönemde Didim, Bodrum ve Kemer’de de üç yeni otel inşa etmeyi planlıyor. 

Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık ile grubu, inşaat sektörünü ve kentsel dönüşümü konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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