5 yılda 15 ülkede olmayı hedefliyor

2012 yılında hayata geçirilen NarPOS, Türkiye’nin ilk hibrit altyapıya sahip restoran otomasyon sistemi olarak yiyecek ve içecek sektöründe zaman ve maliyet tasarrufu sağlamayı amaçlayan bir teknoloji. 12 yıldır, sektörün önde gelen markalarına katma değer üreten NarPOS, yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelerin; ödeme alma, stok takibi, sipariş yönetimi, raporlama, pazar yerleri ile entegrasyon, genel merkezi yönetim ve üretim modülleri gibi tüm iş süreçlerini tek bir uygulama üzerinden kolayca yönetmelerine olanak tanıyor. Böylece zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlarken işletme karlılığının artmasına da yardımcı oluyor.

Teknoloji sektöründe tecrübe kazandıktan sonra kendi girişimlerini hayata geçirmeye karar veren mühendislik kökenli İlyas Akça ve Erkan Çınar tarafından kurulan şirket, bugüne kadar 12 milyon dolarlık yatırım yapmış durumda.

Sektörde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 200 bin işletme olduğunu söyleyen NarPOS Kurucu Ortağı İlyas Akça, “2012 yılından bu yana 14 bini ile temasımız oldu. 2025 yılına kadar 5 bin, 3-4 yıl içinde de 40 bin müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

KÜRESEL BÜYÜME PLANLIYOR

NarPOS’un hedef müşteri kitlesini restoranlar, pastaneler, kafeler, perakende işletmeleri ve oteller oluşturuyor. Nişantaşı Üniversitesi’nden Getir Yemek’e, Trendyol’dan Yemeksepeti’ne kadar birçok şirketin çözüm ortağı olan NarPOS, yiyecek-içecek sektöründeki en büyük dört problemi çözmek için çalışıyor. İçeriye müşteri çekme, mavi yaka personel bulma, işletme içindeki operasyonları yönetme ve uygun stok ürünlerini bulma gibi ana sorunları çözmek için adımlar attıklarından söz eden Akça, “Küresel pazarda da genişlemeyi planlıyoruz” diye ayrıca belirtiyor.

HEDEF PAZARI ALMANYA

NarPOS bugün; Almanya, Hollanda, Irak, Özbekistan, Gana, Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanya’da da faaliyet gösteriyor. Arapça da dahil olmak üzere 22 dilde hizmet veren şirket, globalde adisyon sistemleri pazarında büyümeyi hedefliyor. Bu nedenle yiyecek-içecek sektöründeki işletmelerin karşılaştığı problemleri çözmek için adımlar attıklarına vurgu yapan Akça, “Türkiye’yi ‘pilot ülke’ olarak seçtik ve burada başarı sağladıktan sonra küresel pazarda genişlemeyi planlıyoruz. Almanya hedef pazarımız. Beş yıl sonunda da sekiz ülkede olmayı planlıyoruz. Avrupa’da dört ülkede olacağız. Ortadoğu ve Uzakdoğu’da da dört ülkede olmayı hedefliyoruz” diye ekliyor.

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ

NarPOS'un sunduğu çözümler arasında, sipariş takibi, masa yönetimi, stok takibi, müşteri yönetimi, finansal raporlamayı saymak mümkün. Bu çözümlerin, Türk mühendisler tarafından işletmeleri daha verimli hale getirmek ve operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlandığını söyleyen Akça, “Yiyecek-içecek sektöründe Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin işletme hizmet veriyor. Araştırmalara göre bu işletmelerin kepenk indirme oranı yüzde 38. Bu oran 3 ila 6 ay arasında değişim gösteriyor. NarPOS olarak, bu kapsamda restoranların yatırım maliyetlerini azaltma ve kazancını artırma hedefiyle stratejiler geliştiriyoruz” diye anlatıyor.

ESNAF İLE İŞBİRLİĞİNE GİTTİ

Restoranların yatırım maliyetlerini azaltma ve kazancını arttırma hedefiyle stratejiler geliştirdiklerinden bahseden Akça, şunları anlatıyor:

“Geçtiğimiz ay içinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve PaybyMe iş birliğiyle tüm Türkiye’de esnafa ücretsiz NarPOS cihazı dağıtılmaya başlandı. Esnafımızın ekonomik durum ve bazı regülasyonlar nedeniyle yaşadıkları sıkıntının önüne geçmek için olarak destek olmayı amaçlıyoruz. Bu projeyle esnafın maliyetlerini azaltarak işlerini büyütmelerine destek olacağız. Tamamen ücretsiz cihazla esnaf, barkod sistemini de artık ücretsiz kullanabilecek. Bu çözüm, yazarkasa-android POS, dokunmatik sipariş ekranı, barkod programı, barkod okuyucu, e-arşiv CRM, sanal POS, mobil POS, yurt dışı POS, Cüzdan gibi yazılım ve donanım uygulamalarının hepsini bir arada sunuyor. Proje kapsamında esnafa dört farklı paket içeriği sunuluyor. Bu sayede esnaflar düşük komisyon oranlarıyla kazançlarını artırabilecekler.”

PERAKENDE İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER

Şu anda perakende sektörü için çok katma değerli bir ürün üzerine çalıştıklarından söz eden Akça, “Bir mağazada alışveriş yapan müşterinin kasaya gitmesine gerek kalmadan, personelin elindeki cihazla ödeme alabilmesi, fatura kesebilmesi ve fiş çıkarabilmesi mümkün olacak. Şu anda bu çözümümüz için yaklaşık 75 şube hedefi olan bir perakende markası ile anlaşmış durumdayız. Bu ürünümüzün çok yaygınlaşacağını düşünüyoruz” diye ekliyor.