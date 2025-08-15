50 milyon dolarlık eğitim yatırımı yapacak

Kayhan Karlı ve Göknur Karlı tarafından 2017 yılında kurulan YÖM Okulları, 2024 yılından beri ABD’de eğitim girişimcisi olarak California Language Academy (CLA) ve International American University Başkanlığı görevini yürüten Hasan Altuntaş’ın yönetim kurulu başkanlığında yola devam ediyor. Anaokulundan üniversiteye kadar uzanan bütünsel bir eğitim zinciri kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Hasan Altuntaş, sadece Türkiye’de değil, ABD başta olmak üzere birçok ülkede kampüs ağını zenginleştirmeye devam edeceklerini ifade ediyor.

Altuntaş’ın verdiği bilgilere göreCalifornia Global Education (CGE), önümüzdeki beş yıl içinde yurt içinde 50 milyon dolarlık yatırımla büyümeye hazırlanıyor. YÖM olarak beş yıl içerisinde Bursa, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Edirne, Denizli, Antalya gibi Türkiye’nin en büyük metropollerinde olmayı hedeflediklerini söyleyen Altuntaş, “Yurt dışında ise İngiltere ve Malta gibi ülkelerde CLA olarak yatırımlar yapacağız” diyor.

