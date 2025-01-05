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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Bu yıl 50 şirket 25 bin 652 kişiyi işe alacak l ÖZEL

İSTİHDAM 50 ARAŞTIRMASI: Özellikle 2024 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye’de yaşanan ekonomik daralma, iş gücü piyasasını büyük ölçüde etkiledi. Olumsuz tablo, bu yılki ‘İstihdam 50’ araştırmamıza da yansıdı.

05 Ocak 2025 | 10:54
Bu yıl 50 şirket 25 bin 652 kişiyi işe alacak l ÖZEL

2023’te listemizde yer alan şirketler 46 bin 738 kişiye istihdam sağlarken, bu sayı 2024’te 38 bin 858 kişiye düşmüştü. 2025 yılı için ise istihdam piyasasında kan kaybı daha da belirginleşti ve İstihdam 50 listesinde yer alan şirketlerin yaratacakları yeni iş sayısı 25 bin 652’de kaldı. İşe alımlarda ISS Türkiye, Tempo BPO ve TAB Gıda başı çekiyor.

Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarından biri olan işsizlik, son yıllarda yatay bir seyir izliyor. Bunda gerek pandemi sonrası gerekse 6 Şubat depremlerinin ardından devletin yürürlüğe koyduğu önlemlerin payı var. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde işsizlikte anlamlı bir yükseliş gözükmese de zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 sonu itibarıyla yüzde 30’lar seviyesinde seyrediyor.

10 Aralık 2024 tarihinde açıklanan son iş gücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı 2024 yılı Ekim ayında yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49,9 oldu. İş gücü 36 milyon 146 bin kişi, iş gücüne katılma oranı yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. Kasım ve aralık gerçekleşmeleri sonrasında, 2024 yılı sonu itibarıyla işsizlik oranının yüzde 9’u aşması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları, şirketlerin istihdam planları, alım yapacak şirketler, aranan pozisyonlar Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
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