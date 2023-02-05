50 şirket 46 bin 738 kişiyi işe alacak: Başı çeken 3 şirket...

Pandemi ve sonrasında patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileri, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan yüksek enflasyonist ortam, üretimin düşmesi ve ekonomide yaşanan durgunluk gibi pek çok olumsuzluk dev küresel şirketlerde işe alımları negatif yönde etkiliyor.

Buna karşın bu yılki ‘İstihdam 50’ araştırmamız Türkiye açısından umut verici bir tablo ortaya koydu.

Çünkü geçen yılki araştırmamızda 50 şirket yaklaşık 33 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflerken, 2023’te bu sayı 46 bin 738 kişiye yükseldi. İşe alımlarda THY, Yıldız Holding ve LC Waikiki başı çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.