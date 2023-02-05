ARA
Bist 100
4615,56
-6,38%
Bist 100
Dolar/TL
18,8309
-0,0078%
Dolar/TL
Euro/TL
20,155
-0,2926%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0703
-0,2414%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1131,33
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

50 şirket 46 bin 738 kişiyi işe alacak: Başı çeken 3 şirket...

Bu yılki ‘İstihdam 50’ araştırmamız Türkiye açısından umut verici bir tablo ortaya koydu.

05 Şubat 2023
50 şirket 46 bin 738 kişiyi işe alacak: Başı çeken 3 şirket...

Pandemi ve sonrasında patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileri, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan yüksek enflasyonist ortam, üretimin düşmesi ve ekonomide yaşanan durgunluk gibi pek çok olumsuzluk dev küresel şirketlerde işe alımları negatif yönde etkiliyor. 

Buna karşın bu yılki ‘İstihdam 50’ araştırmamız Türkiye açısından umut verici bir tablo ortaya koydu. 

Çünkü geçen yılki araştırmamızda 50 şirket yaklaşık 33 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflerken, 2023’te bu sayı 46 bin 738 kişiye yükseldi. İşe alımlarda THY, Yıldız Holding ve LC Waikiki başı çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1131,33 0%
  • ALTIN ONS 1868,63 0,01%
  • BIST 100 4615,56 -6,38%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8309 -0,0078%
  • EURO/TURK LIRASI 20,155 -0,2926%
  • EURO/USD 1,0703 -0,2414%
  • INGILIZ STERLINI 1,19806 -0,35432%
  • JAPON YENI 132,149 -0,361%
  • KANADA DOLARI 1,34289 -0,1034%
  • RUS RUBLESI 70,815 -0,9719%
Günün En Çok Okunanları
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz
Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz
Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
GERİ
İLERİ
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL