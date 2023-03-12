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“500 girişimciyi destekleyeceğiz”

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ile Teknopark İstanbul'un yeni hedeflerini konuştuk.

12 Mart 2023
“500 girişimciyi destekleyeceğiz”

Türkiye'nin ilk ve tek derin teknoloji odaklı kuluçka merkezi Teknopark İstanbul, girişimcilere hızlandırma programları sunuyor. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Bu yıl 500'den fazla girişimciye kuluçka ve hızlandırma hizmeti vermeyi hedefliyoruz" diyor.

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation; Türkiye'nin ilk ve tek derin teknoloji odaklı kuluçka merkezi yapısıyla, inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirlerine ev sahipliği yapıyor. Merkezde ulaştırma, enerji, ileri malzeme, savunma, yaşam bilimleri, optronik, mekatronik & sensör, siber güvelik, yapay zeka ve biyoteknoloji kapsamında derin teknoloji içeren start up'lar yer alıyor.

Topçu ile Teknopark İstanbul'un yeni hedeflerini konuştuk.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Bin 500'ün üzerinde girişimci başvurusu ve farklı odak alanları kapsamında, hızlandırma programları aracılığıyla bu yıl 500'den fazla girişimciye kuluçka ve hızlandırma hizmeti vermeyi hedefliyoruz" diyor.

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'ın yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Cube Incubation çatısı altında, Teknopark İstanbul'un odak alanları kapsamında derin teknoloji içeren girişimler yer alıyor. Girişimcilere uluslararası standartlarda fırsatlar sağlayan ve karşılaştıkları birçok zorluğu aşmaları için aşamalarına, dikeylerine ve uluslararasılaştırma kapsamlarına göre girişimcilere hızlandırma programları sunuluyor.

Hangi alanlardaki girişimlere merkezinizde yer veriyorsunuz? Başvuru kriterleri neler?

Cube Incubation, ulaştırma, enerji, ileri malzeme, savunma, yaşam bilimleri, optronik, mekatronik & sensör, siber güvelik, yapay zeka ve biyoteknoloji kapsamında derin teknoloji içeren girişimlerine ev sahipliği yapıyor. Cube Incubation aşamalarına göre üç hızlandırma programı sunuyor.

Bu programlar hakkında bilgi verir misiniz?

Bunlardan Ideacube, fikir aşamasındaki girişimcilerin proje fikirlerini doğrulamaları amacıyla online eğitim desteğinin verildiği, şirketleşmemiş girişimci adaylarının desteklendiği program. Campcube, proje fikri doğrulanmış, şirketleşmemiş girişimcilerin desteklendiği program olarak öne çıkarken, Racecube ise proje fikri doğrulanmış, şirket-leşmiş girişimcilerin desteklendiği program. Başvurular, seviye baz alınarak odak alan, fırsat ve yapılabilirlik kriterlerine göre değerlendiriliyor.

Start up'lara ne gibi destekler sunuyorsunuz?

Girişimlere 7/24 açık modern çalışma alanları, eğitim ve etkinlikler, mentorluk, danışmanlık ve teknik danışmanlık, girişim analizi ve teknik analizler, ulusal ve uluslararası yatırımcı ve firma görüşmeleri, teknopark vergi ve avantajları gibi birçok imkan ve destek sağlanıyor.

2023'te merkezinizde kaç girişimciye yer vermeyi hedefliyorsunuz?

Faaliyete geçtiğimiz 2014 yılından bu yana kadar 500'den fazla girişimciye kuluçka, 900'den fazla da hızlandırma hizmeti verildi. Bin 500'ün üzerinde girişimci başvurusu ve farklı odak alanları kapsamında, hızlandırma programları aracılığıyla bu yıl 500'den fazla girişimciye kuluçka ve hızlandırma hizmeti vermeyi hedefliyoruz.
 

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