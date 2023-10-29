59 şirkette net kâr beklentileri

Üçüncü çeyrekte finans dışı şirketlerde yüksek seyreden enflasyonun yıllık bazda kâr büyümesini desteklemesi, artan maliyetlerin ve faizlerin kâr marjlarında baskı oluşturması öngörülüyor. Bankalarda ise aktif kalitesinin ve güçlü kârlılıkların büyük ölçüde korunması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da (BİST), 2023 üçüncü çeyrek bilanço dönemi geçen hafta itibarıyla başladı. Sonuçların son açıklanma tarihi şirketlerde solo bilançolar için 30 Ekim; şirketlerde konsolide, bankalarda solo bilançolar için 9 Kasım, bankalarda konsolide sonuçlar için ise 20 Kasım olarak belirlendi.

Üçüncü çeyrek finansallarının sıkıntılı bir döneminde olan borsa için bir nebze can suyu görevi görebileceği kaydediliyor. Biz de şirketlere ilişkin net kâr beklentilerini araştırdık. 59 şirkete ilişkin kâr tahminlerini ve bilançosunu açıklayan şirketlerin kâr rakamlarını tablolarımızda inceleyebilirsiniz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.