Trabzon’da hamsi bereketi: Fiyatlar düşüşte

Karadeniz’de hamsi bereketi yaşanıyor. Trabzon’da sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlar hamsiyle dolarken, kilogram fiyatı 75 liradan satışa sunuluyor.
1 İstavritin kilosu 100 TL
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 75, istavritin 100, palamut ve mezgitin 150, somonun 250, levrek ve çipura ise 450 liradan satılıyor.
2 "Hamsi, son haftalardan en son satılan balık"
AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, hamsinin son haftalarda en çok satılan balık olduğunu ifade etti.
3 "Hamside şu an bolluk olduğu için..."
Örseloğlu, bu sezon hamsi bolluğu yaşandığının altını çizip, "Hamsinin yanında diğer balık çeşitleri olduğu zaman onlar da tezgahları süslüyor. Karadeniz'de hamsi çıktığı zaman bütün balıklar susar, sadece hamsi konuşur. Hamsi de şu an bolluk olduğu için gün gün fiyatlar değişiyor." ifadelerini kullandı.
4 Kilosu 50-100 TL arasında değişiyor
Örseloğlu, hamsinin kilogram fiyatının bu sezon 50 ila 100 lira arasında değiştiğini ifade ederek, "Deniz borsa gibidir. Balık olmadığı zaman fiyatlar yukarı çıkar, balık bol olduğu zaman aşağı iner. Şu an bol olduğu için fiyatlar böyle gidiyor." dedi.
5 3 kilo hamsi 200 liradan alıcı buluyor
Geçmiş yıllarda hamsi avının bu ay içerisinde başladığını hatırlatan Örseloğlu, "Bu sene palamut az olduğu için eylülde hamsi çıkmaya başladı. Yaklaşık 2 aydır hamsi bolluk ve bereket içerisinde gidiyor. Bu sene hamsiyle başladık, hamsiyle devam ediyoruz. İnşallah vatandaş ve bizim için bolluk, bereket içerisinde geçen bir sezon temenni ediyoruz."
Öte yandan, yoğun ilginin görüldüğü balık pazarında birçok tezgahta hamsinin 3 kilosu 200 liradan alıcı buluyor.